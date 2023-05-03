Как найти и вытащить клеща у собаки: простые советы для хозяина
Весна – сезон клещей. Эти паразиты очень опасны, ведь являются переносчиками многих болезней и инфекций.
Особенно активными клещи бывают в конце весны, когда устанавливается теплая и солнечная погода. Они могут прицепиться к шерсти вашего любимца даже после прогулки по городскому парку. Как найти и вытащить клеща у собаки – читайте в материале OBOZREVATEL.
Где обычно "сидят" клещи на теле у собаки
Клещи выбирают места с тонкой и нежной кожей. Прежде всего, после прогулки проверьте у собаки:
- уши
- голову
- шею
- подмышки
- живот.
Шерсть можно проверить, прогладив пальцами или прочесав специальной щеткой.
Что делать, если обнаружили клеща
Ни в коем случае нельзя пытаться выдернуть или разорвать клеща ногтями. Это лишь приведет к осложнениям – остатки паразита останутся в теле собаки, провоцируя инфекцию и воспалительный процесс.
Нужно использовать специальный прибор для извлечения клещей, а еще лучше обратиться к ветеринару.
Как быстро происходит заражение
Некоторые клещи кусают сразу, как только прикрепятся к коже собаки. Иногда могут пройти минуты и дни, пока паразит найдет привлекательное место. Все зависит от следующих факторов:
- вид клеща
- температура окружающей среды
- состояние здоровья собаки.
Ветеринары говорят, что в среднем проходит 24-48 часов с момента попадания паразита на кожу до момента укуса и прикрепления.
Существует ли защита от клещей
Стопроцентного средства защиты нет, поэтому нужно регулярно проверять кожу собаки на наличие клещей и своевременно их удалять.
Специалисты советуют привиться от болезней, которые могут спровоцировать клещи – бабезиоза, эрлихиоза или боррелиоза.
Кроме того, существуют специальные спреи, капли, таблетки и ошейники. Это профилактические средства, которые могут отпугнуть и нейтрализовать паразитов.
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