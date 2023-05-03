Как найти и вытащить клеща у собаки: простые советы для хозяина

Весна – сезон клещей. Эти паразиты очень опасны, ведь являются переносчиками многих болезней и инфекций.

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Особенно активными клещи бывают в конце весны, когда устанавливается теплая и солнечная погода. Они могут прицепиться к шерсти вашего любимца даже после прогулки по городскому парку. Как найти и вытащить клеща у собаки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Где обычно "сидят" клещи на теле у собаки

Клещи выбирают места с тонкой и нежной кожей. Прежде всего, после прогулки проверьте у собаки:

уши

голову

шею

подмышки

живот.

Шерсть можно проверить, прогладив пальцами или прочесав специальной щеткой.

Что делать, если обнаружили клеща

Ни в коем случае нельзя пытаться выдернуть или разорвать клеща ногтями. Это лишь приведет к осложнениям – остатки паразита останутся в теле собаки, провоцируя инфекцию и воспалительный процесс.

Нужно использовать специальный прибор для извлечения клещей, а еще лучше обратиться к ветеринару.

Как быстро происходит заражение

Некоторые клещи кусают сразу, как только прикрепятся к коже собаки. Иногда могут пройти минуты и дни, пока паразит найдет привлекательное место. Все зависит от следующих факторов:

вид клеща

температура окружающей среды

состояние здоровья собаки.

Ветеринары говорят, что в среднем проходит 24-48 часов с момента попадания паразита на кожу до момента укуса и прикрепления.

Существует ли защита от клещей

Стопроцентного средства защиты нет, поэтому нужно регулярно проверять кожу собаки на наличие клещей и своевременно их удалять.

Специалисты советуют привиться от болезней, которые могут спровоцировать клещи – бабезиоза, эрлихиоза или боррелиоза.

Кроме того, существуют специальные спреи, капли, таблетки и ошейники. Это профилактические средства, которые могут отпугнуть и нейтрализовать паразитов.

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