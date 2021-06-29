Новости Украины: Зеленский подписал закон о "налоге для Google", а над Киевом заметили странное облако

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении "налога для Google" в Украине. В тот же день над Киевом заметили странное облако в виде гриба.

Кроме того, 29 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в Украине. Среди них Google, Facebook, Viber и другие.

В небе над столице Украины Киевом обнаружили странное облако. По внешнему виду оно одновременно напоминало и "ядерный гриб", и "наковальню".

Видео дня

В Украине во вторник, 29 июня, в половине областей будет солнечно и ясно. В остальных ожидаются дожди с грозами.

Автор скандальной книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани признался, что каждый этап суда с политиком Виктором Медведчуком, пытавшемся опровергнуть якобы недостоверную информацию о себе, помог разрекламировать это издание и в итоге продать более ста тысяч экземпляров.