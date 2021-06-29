Половину областей Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на вторник. Карта
Погода в Украине во вторник, 29 июня, в половине областей будет солнечно и ясно. В остальных ожидаются дожди с грозами.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, температура воздуха немного снизится (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Дожди с грозами накроют северные и восточные области, а также Закарпатскую. На остальной территории осадков не предвидится.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 16 тепла на западе, в остальных регионах +16… +19.
Днем по стране прогнозируют от 26 до 29 градусов, лишь на Закарпатье будет жарко – до +31.
В Киеве во вторник ожидаются также дожди с грозами, ночью +17… +19, а днем от 26 до 28.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что текущая неделя не будет жаркой. Лишь ближе к выходным температура воздуха может чуть повыситься.
Погода в июле в Украине будет жаркой, как в тропиках. Местами в регионах будет до +40 градусов. В то же время прогнозируются дожди с грозами.