Половину областей Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 29 июня, в половине областей будет солнечно и ясно. В остальных ожидаются дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, температура воздуха немного снизится (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди с грозами накроют северные и восточные области, а также Закарпатскую. На остальной территории осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 16 тепла на западе, в остальных регионах +16… +19.

Днем по стране прогнозируют от 26 до 29 градусов, лишь на Закарпатье будет жарко – до +31.

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В Киеве во вторник ожидаются также дожди с грозами, ночью +17… +19, а днем от 26 до 28.

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