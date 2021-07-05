Новости Украины: в стране взлетели цены на газ и заговорили о новой волне COVID-19
Цены на газ в Украине в июле взлетели до рекордной отметки, а из-за недостаточного обхвата вакцинации врачи заговорили о новой волне коронавируса уже осенью.
Кроме того, 5 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Погода в Украине в понедельник будет снова дождливой. Осадки, которые будут сопровождаться грозами, охватят все регионы.
В Украине рыночная стоимость газа с июля по август увеличилась с 13 до 15,3 грн на бирже. Это также может привести к подорожанию месячной цены на голубое топливо для населения со следующего месяца.
Заболеваемость коронавирусом в Украине осенью может резко возрасти. Одна из причин – недостаточный обхват вакцинации. Такой прогноз озвучил врач-анестезиолог Борис Бриль.
Водитель такси Bolt в Киеве якобы ударил и вышвырнул из машины клиентку. Женщина заявила, что это случилось из-за замечания о том, что тот прибыл не по точному адресу.
Во Львове Неонила Мамедханова отпраздновала свое 18-летие на мемориале Героям Небесной Сотни. На нем запускали фейерверки и звучали песни российских артистов.