Новости Украины: в стране взлетели цены на газ и заговорили о новой волне COVID-19

Цены на газ в Украине в июле взлетели до рекордной отметки, а из-за недостаточного обхвата вакцинации врачи заговорили о новой волне коронавируса уже осенью.

Кроме того, 5 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине в понедельник будет снова дождливой. Осадки, которые будут сопровождаться грозами, охватят все регионы.

В Украине рыночная стоимость газа с июля по август увеличилась с 13 до 15,3 грн на бирже. Это также может привести к подорожанию месячной цены на голубое топливо для населения со следующего месяца.

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