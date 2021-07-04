В Украину ворвутся град и шквалы: какой будет погода в понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 5 июля, будет снова дождливой. Осадки, которые будут сопровождаться грозами, охватят все регионы.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, местами пойдет град, а ветер усилится до штормовых значений (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди с грозами 5 июля охватят все области Украины, в южных и центральных областях осадки будут значительными. Также местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 тепла на западе и +17… +21 на остальной территории. Днем синоптики прогнозируют от 26 до 31 градуса.

В Киеве в понедельник погода также будет дождливой и с грозами, ночью +17… +19, днем до 28 градусов.

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко пояснила, что непогода 5 июля будет связана с циклоном, который уже вторгся на юг страны.

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