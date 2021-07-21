Новости Украины: в Одессе родители довели ребенка до истощения "духовным лечением", а под Днепром нашли тела экс-супругов

В Одессе родители 16-летнего парня "духовным лечением" довели ребенка до истощения и обезвоживания, а в Кривом Роге Днепропетровской области на дне бассейна нашли тела экс-супругов.

Кроме того, 21 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В среду, 21 июля, дожди с грозами с западной Украины распространятся циклоном на все регионы нашей страны. Однако не везде осадки принесут долгожданную прохладу.

В Киеве поженились раненый разведчик Борис Бас и его невеста с Донбасса Анна Ковалева. Свадьбу отпраздновали в военном госпитале.

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Из следственного изолятора под залог выпустили Кирилла Крамаренко, который устроил стрельбу во время свадьбы в Фонтанке Одесской области. За него внесли около 200 тысяч гривен залога.

В Одессе 16-летнего парня госпитализировали с обезвоживанием и дефицитом веса. Как выяснилось, до такого состояния его довели родители.

В Кривом Роге Днепропетровской области пожилой мужчина обнаружил на дне бассейна своего сына и его бывшую жену. Экс-супруги были мертвы.