Новости Украины: в Одессе родители довели ребенка до истощения "духовным лечением", а под Днепром нашли тела экс-супругов

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь
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Ребенка довели до истощения, а экс-супругов нашли мертвыми

В Одессе родители 16-летнего парня "духовным лечением" довели ребенка до истощения и обезвоживания, а в Кривом Роге Днепропетровской области на дне бассейна нашли тела экс-супругов.

Кроме того, 21 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

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  • Из следственного изолятора под залог выпустили Кирилла Крамаренко, который устроил стрельбу во время свадьбы в Фонтанке Одесской области. За него внесли около 200 тысяч гривен залога.

  • В Одессе 16-летнего парня госпитализировали с обезвоживанием и дефицитом веса. Как выяснилось, до такого состояния его довели родители.

  • В Кривом Роге Днепропетровской области пожилой мужчина обнаружил на дне бассейна своего сына и его бывшую жену. Экс-супруги были мертвы.

  • Верховная Рада приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Это рекомендации для составления бюджетов страны на последующие 3 года. Но данные в финальном документе могут быть совсем другими и предпосылки к этому есть уже сейчас.

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