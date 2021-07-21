Новости Украины: в Одессе родители довели ребенка до истощения "духовным лечением", а под Днепром нашли тела экс-супругов
В Одессе родители 16-летнего парня "духовным лечением" довели ребенка до истощения и обезвоживания, а в Кривом Роге Днепропетровской области на дне бассейна нашли тела экс-супругов.
Кроме того, 21 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
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