Новости Украины: в больницах сокращают медиков, а за долги по коммуналке могут арестовать имущество
В Украине после второго этапа медицинской реформы начали массово сокращать медиков и урезать им зарплаты, а у украинцев за долги по коммуналке забирают старую мебель и вещи.
Кроме того, 16 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Святошинском районе Киева прохожий, который находился в состоянии алкогольного опьянения, толкнул велосипедиста под грузовик. Молодой мужчина погиб на месте.
В Украине за долги по коммуналке забирают старую мебель, мусорные пакеты и даже одежду. Исполнители по закону должны оставить необходимый минимум, а остальное имущество, которое обнаружили в квартире или доме должника, могут арестовать и продать.
Погода в Украине в среду, 16 июня, будет дождливой и с грозами почти во всех областях. Местами ожидается град и сильные порывы ветра.
В Украине в полную силу заработал второй этап медицинской реформы. В результате врачи стали жаловаться на снижение зарплат и нехватку финансирования, а пациенты выстраиваются в очередь за уколами.
Корреспонденты OBOZREVATEL "вооружились" нитрат-тестером и отправились проверять первые летние ягоды и овощи. Результаты нашей инспекции не очень утешительные.
33-летняя украинка Анжелика Срабьянц, которая трагически погибла в Турции, большую часть времени работала не моделью, а посредником, отправляя турецких студентов на учебу в Украину.