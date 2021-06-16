Новости Украины: в больницах сокращают медиков, а за долги по коммуналке могут арестовать имущество

В Украине после второго этапа медицинской реформы начали массово сокращать медиков и урезать им зарплаты, а у украинцев за долги по коммуналке забирают старую мебель и вещи.

Кроме того, 16 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Святошинском районе Киева прохожий, который находился в состоянии алкогольного опьянения, толкнул велосипедиста под грузовик. Молодой мужчина погиб на месте.

В Украине за долги по коммуналке забирают старую мебель, мусорные пакеты и даже одежду. Исполнители по закону должны оставить необходимый минимум, а остальное имущество, которое обнаружили в квартире или доме должника, могут арестовать и продать.

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