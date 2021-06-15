В Украину ворвутся град, грозы и штормовой ветер. Карта погоды

Погода в Украине в среду, 16 июня, будет дождливой и с грозами почти во всех областях. Местами ожидается град и сильные порывы ветра.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, максимальная дневная температура воздуха достигнет 29 тепла (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В южных и центральных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с.

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Дожди охватят почти все регионы за исключением Волыни.

Ночью прогнозируется от 10 до 17 тепла, днем +23… +29.

В Киеве также пойдут дожди, ночью +16… +18, днем от 26 до 28 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода до конца недели не порадует украинцев, ее обусловит циклон из Крыма, сформированный над Черным морем. Такой прогноз дал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, дожди не покинут нашу страну и периодически будет идти град. Только уже к Троице циклон уйдет и вернется снова солнце.

Ранее синоптики прогнозировали жаркой лето, температура воздуха будет достигать местами 40 градусов.