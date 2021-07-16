Новости Украины: судья в Харькове пожаловался на взятку фальшивками, а синоптики спрогнозировали дождь в пятницу
В Харькове судья получил взятку в размере 200 долларов фальшивыми купюрами и пожаловался в Высший совет правосудия, а синоптики спрогнозировали дождь в пятницу в некоторых регионах Украины.
Кроме того, 16 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
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