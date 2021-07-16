Новости Украины: судья в Харькове пожаловался на взятку фальшивками, а синоптики спрогнозировали дождь в пятницу

В Харькове судья получил взятку в размере 200 долларов фальшивыми купюрами и пожаловался в Высший совет правосудия, а синоптики спрогнозировали дождь в пятницу в некоторых регионах Украины.

Кроме того, 16 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине в пятницу, 16 июля, примерно в половине областей будет дождливой. На остальной территории солнечно и жарко.

Харьковскому судье Игорю Семиряду пытались дать взятку в 200 долларов, однако не настоящими купюрами, а их ксерокопиями. Он пожаловался в Высший совет правосудия на попытку вмешательстве в профессиональную деятельность.

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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "Северный поток-2" не означает замену транзита газа через Украину. В то же время она обратила внимание, что позиции ее страны и США расходятся в этом вопросе.