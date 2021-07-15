В Украину начнут возвращаться дожди: в каких областях посвежеет. Карта

Погода в Украине в пятницу, 16 июля, примерно в половине областей будет дождливой. На остальной территории солнечно и жарко.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также сохранится высокая опасность пожаров (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут на западе (в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях), а также на севере и востоке (Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 19 до 22 тепла, днем +31… +34.

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В Киеве также ожидаются осадки, ночью +21… +23, днем до 34 градусов.

Также в западных, северных, восточных и центральных областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, жара в Украине продержится еще около пяти дней, а с 20 июля придет похолодание.