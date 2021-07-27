Новости Украины: субсидии урежут, а жильцов 30 тысяч домов принудительно переселят

В Украине будут сносить старые хрущевки и переселят владельцев квартир. Согласно законопроекту, для этого понадобится согласие минимум 75% жителей. А Кабинет министров планирует урезать нормы потребления коммунальных услуг при расчете субсидий.

Кроме того, 27 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Кабинет министров планирует на 50% сократить нормы потребления коммунальных услуг при расчете субсидий. В результате одинокий пенсионер со средней выплатой, который живет в квартире площадью 40 квадратных метров, получит субсидию, размер которой будет на 700 грн меньше .

Во вторник в Украине ожидается ухудшение погодных условий из-за ливней и града на западе и жаркая погода с дневной температурой до +34 на остальной территории. Синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей ряда регионов.

Видео дня

В Украине постепенно ужесточают контроль за финансовыми операциями. Банки будут обязаны знать, откуда их клиенты берут деньги и блокировать все сомнительные операции. Контроль ужесточился и за границей, поэтому обменять доллары в некоторых случаях стало тоже сложнее.