Новости Украины: субсидии урежут, а жильцов 30 тысяч домов принудительно переселят
В Украине будут сносить старые хрущевки и переселят владельцев квартир. Согласно законопроекту, для этого понадобится согласие минимум 75% жителей. А Кабинет министров планирует урезать нормы потребления коммунальных услуг при расчете субсидий.
Кроме того, 27 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Кабинет министров планирует на 50% сократить нормы потребления коммунальных услуг при расчете субсидий. В результате одинокий пенсионер со средней выплатой, который живет в квартире площадью 40 квадратных метров, получит субсидию, размер которой будет на 700 грн меньше.
Во вторник в Украине ожидается ухудшение погодных условий из-за ливней и града на западе и жаркая погода с дневной температурой до +34 на остальной территории. Синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей ряда регионов.
В Украине постепенно ужесточают контроль за финансовыми операциями. Банки будут обязаны знать, откуда их клиенты берут деньги и блокировать все сомнительные операции. Контроль ужесточился и за границей, поэтому обменять доллары в некоторых случаях стало тоже сложнее.
Минрегионстрой разработал законопроект, который предусматривает новые правила сноса старых зданий и строительства на их месте новых многоэтажек. Новшество может коснутся жильцов 30 тыс. домов, их будут переселять в "нулевые" дома.
Министерство цифровой трансформации Украины объявило награду в 1 миллион гривен для тех, кто сможет взломать Дію. Ведомство проведет второй этап тестирования приложения.