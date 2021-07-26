Грозы, град и шквалы: синоптики объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 27 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий из-за ливней и града на западе и жаркая погода с дневной температурой до 34 на остальной территории. Синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей ряда регионов Украины.

Спасатели сообщили в Facebook, что наиболее сложные погодные условия ждут жителей восьми регионов страны. Также, в ГСЧС объявили желтый уровень опасности и попросили украинцев быть предельно осторожными и учитывать в своих планах на вторник погодные аномалии.

Со своей стороны метеорологи уточнили, что дождливо во вторник будет в: Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской, Волынской областях. Там ожидаются дожди, грозы и шквальные ветры 15-20 м/с.

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В то же время, температура воздуха в данных регионах будет колебаться от +29...31. Ночью столбики термометра снизятся до +15...19.

В другой части страны будет жарко и безветренно. В частности, на юге воздух прогреется днем до + 34, а ночью температура воздуха будет на уровне + 16...22.

О том, что в Украину возвращается жара, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, достаточно дискомфортно из-за высоких температур будет до конца недели. Жара коснется юга страны, восточных областей.

"В западной части страны будет более свежо из-за дождей. Небольшие осадки прогнозируются в Винницкой и Житомирской областях", – уточнила синоптик.

Также, она добавила, что во вторник в Киеве будет сухо и жарко, около + 30.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в сентябре будет одновременно и летней, и осенней. Начало месяца обещает быть достаточно теплым, но с его второй половины может начаться существенное похолодание. Температурный антирекорд будет установлен 25 сентября. В центре страны на уровне +3 градусов, на юге +11 градусов.