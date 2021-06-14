Новости Украины: сборная уступила Нидерландам на Евро-2020, а Кабмин может ввести новый налог

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь
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Нидерланды – Украина

Сборная Украины на последних минутах проиграла Нидерландам на Евро-2020, забив два гола, а Кабинет министров предложил установить налог на новые квартиры в размере 20%.

Кроме того, 14 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

  • В Украине Кабинет министров предложил установить налог на новые квартиры в размере 20% (НДС). Это может привести к значительному подорожанию нового жилья. Кроме того, упадут доходы девелоперов.

  • Сборная Украины проиграла в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу-2020 против Нидерландов. Поединок в Амстердаме на легендарной "Йохан Кройфф Арене" завершился со счетом 3:2 при том, что до 75-й минуты украинцы "горели" 0:2, а на 79-й была ничья 2:2.

Видео дня

  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первую игру нашей сборной в матче первого тура чемпионата Европы по футболу-2020 против Нидерландов. Он назвал ее очень сильной.

  • В Харькове уже взяли под стражу 16-летнего Александра Тараника, который избил младшую на два года девочку. Как накажут за такие действия несовершеннолетнего хулигана, теперь будет решать суд.

  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Большой семерки за высказанную поддержку независимости и суверенитета Украины и реформ, к реализации которых движется страна. А особенно – за четкую позицию в отношении агрессии России.

  • Умер украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис. Ему был 91 год. Причиной смерти стал возраст. Также известно, что Чапкис длительное время болел.

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