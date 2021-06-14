Новости Украины: сборная уступила Нидерландам на Евро-2020, а Кабмин может ввести новый налог

Сборная Украины на последних минутах проиграла Нидерландам на Евро-2020, забив два гола, а Кабинет министров предложил установить налог на новые квартиры в размере 20%.

Кроме того, 14 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Украине Кабинет министров предложил установить налог на новые квартиры в размере 20% (НДС). Это может привести к значительному подорожанию нового жилья. Кроме того, упадут доходы девелоперов.

Сборная Украины проиграла в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу-2020 против Нидерландов. Поединок в Амстердаме на легендарной "Йохан Кройфф Арене" завершился со счетом 3:2 при том, что до 75-й минуты украинцы "горели" 0:2, а на 79-й была ничья 2:2.

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