Новости Украины: сборная уступила Нидерландам на Евро-2020, а Кабмин может ввести новый налог
Сборная Украины на последних минутах проиграла Нидерландам на Евро-2020, забив два гола, а Кабинет министров предложил установить налог на новые квартиры в размере 20%.
Кроме того, 14 июня произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Украине Кабинет министров предложил установить налог на новые квартиры в размере 20% (НДС). Это может привести к значительному подорожанию нового жилья. Кроме того, упадут доходы девелоперов.
Сборная Украины проиграла в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу-2020 против Нидерландов. Поединок в Амстердаме на легендарной "Йохан Кройфф Арене" завершился со счетом 3:2 при том, что до 75-й минуты украинцы "горели" 0:2, а на 79-й была ничья 2:2.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первую игру нашей сборной в матче первого тура чемпионата Европы по футболу-2020 против Нидерландов. Он назвал ее очень сильной.
В Харькове уже взяли под стражу 16-летнего Александра Тараника, который избил младшую на два года девочку. Как накажут за такие действия несовершеннолетнего хулигана, теперь будет решать суд.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Большой семерки за высказанную поддержку независимости и суверенитета Украины и реформ, к реализации которых движется страна. А особенно – за четкую позицию в отношении агрессии России.
Умер украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис. Ему был 91 год. Причиной смерти стал возраст. Также известно, что Чапкис длительное время болел.