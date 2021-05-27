Новости Украины: против экс-главы КСУ закрыли дело, а в Харькове спецназ задержал блогера
Суд закрыл производство в отношении бывшего главы КСУ Тупицкого; Кравчук выступил за перенесение переговоров по Донбассе из Минска в Швейцарию или Финляндию; стало известно имя, погибшего на Донбассе офицера ВСУ.
Также в Харькове задержали блогера Мистера Хама, который дерзко вел себя с правоохранителями; под Киевом столкнулись сразу шесть фур; в столице выбрали самую красивую замужнюю украинку.
Подробнее о главных событиях в Украине за 27 мая читайте в подборке OBOZREVATEL.
Производство о привлечении к административной ответственности бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого закрыли. Решение вынес Голосеевский районный суд.
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию. Он отметил, что площадку необходимо менять обязательно после посадки самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб офицер Максим Полевой. Воина Вооруженных сил Украины убила пуля вражеского снайпера. Погибший был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ.
В Харькове сотрудники патрульной полиции и спецназ задержали известного в городе блогера Мистера Хама, который снимал ролики, где он дерзко разговаривает с правоохранителями. В этот раз 35-летний харьковчанин одним штрафом может не отделаться.
На въезде в Киев столкнулось 6 фур. Масштабная авария произошла на Харьковской трассе. Одного из пострадавших помогали доставать бойцы Национальной гвардии.
В Киеве в рамках конкурса Mrs. Ukraine International выбрали самую красивую замужнюю украинку. Ею стала 33-летняя психолог, многодетная мама из Днепра Татьяна Ровная. Она заявила, что в будущем планирует создать мощную женскую политическую партию.