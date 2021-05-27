Новости Украины: против экс-главы КСУ закрыли дело, а в Харькове спецназ задержал блогера

Суд закрыл производство в отношении бывшего главы КСУ Тупицкого; Кравчук выступил за перенесение переговоров по Донбассе из Минска в Швейцарию или Финляндию; стало известно имя, погибшего на Донбассе офицера ВСУ.

Также в Харькове задержали блогера Мистера Хама, который дерзко вел себя с правоохранителями; под Киевом столкнулись сразу шесть фур; в столице выбрали самую красивую замужнюю украинку.

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Производство о привлечении к административной ответственности бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого закрыли. Решение вынес Голосеевский районный суд.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию. Он отметил, что площадку необходимо менять обязательно после посадки самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.