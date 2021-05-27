В Харькове спецназ задержал автоблогера Мистера Хама, который постоянно крыл матом патрульных. Видео 18+

В Харькове сотрудники Патрульной полиции задержали известного в городе блогера Мистера Хама, который снимал ролики, где он дерзко разговаривает с правоохранителями. В этот раз 35-летний харьковчанин одним штрафом явно не отделается.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Харьков Life", опубликовав кадры с обсценной лексикой. На них видно, что Мистер Хам явно не подбирает слова, за что теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не потерпим такого отношения к нашим полицейским. В первую очередь это нарушение действующего законодательства. Сейчас открыто уголовное производство по 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов)", – передали авторы Телеграм-канала сообщение из отдела Харьковской полиции.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о харьковчанке, которая после неудачной попытки улететь с двумя детьми в Турцию, разорвала и выбросила паспорт Украины. К тому же она призвала своих детей. Это произвело буквально эффект взорвавшейся бомбы в соцсетях.

Женщину внесли в базу "Миротворца", а правоохранительные органы составили по факту надругательства над государственными символами сразу два административных протокола.