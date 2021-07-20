Новости Украины: под Одессой произошло смертельное ДТП, а синоптики предупредили о грозах с градом

В Одесской области на трассе произошло смертельное ДТП с Toyota Land Cruiser и зерновозом DAF, а синоптики предупредили о дождливой погоде с градом и грозами во вторник, которая охватит все регионы страны.

Кроме того, 20 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине во вторник, 20 июля, будет дождливой, ожидается град. Осадки, сопровождаемые грозами, охватят все регионы.

Украинцы получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Для этого не обязательно иметь вакцинацию от коронавируса, достаточно отрицательного ПЦР-теста.

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