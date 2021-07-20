Новости Украины: под Одессой произошло смертельное ДТП, а синоптики предупредили о грозах с градом
В Одесской области на трассе произошло смертельное ДТП с Toyota Land Cruiser и зерновозом DAF, а синоптики предупредили о дождливой погоде с градом и грозами во вторник, которая охватит все регионы страны.
Кроме того, 20 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Погода в Украине во вторник, 20 июля, будет дождливой, ожидается град. Осадки, сопровождаемые грозами, охватят все регионы.
Украинцы получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Для этого не обязательно иметь вакцинацию от коронавируса, достаточно отрицательного ПЦР-теста.
Под Одессой внедорожник разорвало от столкновения с грузовиком. В результате ДТП погиб чиновник автодора.
Компания Columb Trade, занимающаяся подбором автомобилей из США, отказалась принимать на работу жительницу Киева Викторию Юхимец из-за того, что она разговаривает на украинском языке. Там пояснили, что все сотрудники общаются на русском, и это у них является "корпоративной культурой".
Во Львовской области произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП погибла 2-летняя девочка. Еще четыре человека – двое детей и двое взрослых – оказались в больнице.
Ровно пять лет назад, 20 июля 2016 года, в центре Киева был убит известный украинский, российский и белорусский журналист Павел Шеремет. OBOZREVATEL рассказывает, как продвигалось следствие и на чем основывались его выводы.