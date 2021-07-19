Украину накроют грозы с градом: какой будет погода во вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 20 июля, будет дождливой, ожидается град. Осадки, сопровождаемые грозами, охватят все регионы.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, жара на большей территории страны отступит, и температура воздуха снизится (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, грозы дожди и грозы охватят почти всю страну, кроме юго-востока. В западных областях, кроме Волынской и Ровенской, осадки будут значительными, а в центральных – местами град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

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Наибольшее "похолодание" синоптики прогнозируют на западе – от 21 до 25 днем (+14… +18).

Достаточно жаркая погода сохранится на востоке и юге страны. Так, в Луганской, Донецкой, Запорожской областях воздух прогреется до +33...+36 днем, ночью – от +20 до +22. В этой части страны дожди не ожидаются. Объявлен IІ уровень опасности (оранжевый).

Синоптики уточняют, что 19-20 июля в Черновицкой, Ровенской, Запорожской, северных, восточных, центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Одесской, Херсонской и Николаевской областях прогнозируется от +33 до 35 градусов днем и от +20 до 21 ночью. В то же время, в этих регионах будет дождливо. Более того, их жителей ждут грозы и ветер до 10 м/с.

В центральных регионах – достаточно сильные осадки. Ночью – от +16 до 20 градусов, днем +25...29 градусов.

В Киеве ожидаются дожди, грозы. Воздух прогреется до +28. Ветер северный, северо-западный, 2-6 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

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