Новости Украины: на страну надвигается жара до +39, а в Запорожье произошел скандал на "Укрзалізниці"
В Украине спрогнозировали рекордную жару – повышение температуры воздуха до +39 градусов, а в Запорожье произошел скандал на железнодорожной станции между пассажиркой "Укрзалізниці" и администрацией.
Кроме того, 13 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
В Украину идет сильная жара. На ближайшую неделю погода обещает температурный рекорд на уровне до +39 градусов. Наиболее непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Возвращения к более-менее комфортным +30 градусам можно ожидать не раньше 20 июля.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к использованию тоцилизумаб. Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская отметила, что препарат еще с прошлого года используется в нашей стране.
В Запорожье произошел скандал между женщиной и администрацией "Укрзалізниці". Сотрудники железнодорожной станции не давали спать ее детям в зале повышенной комфортности.
На пляже в Одессе отдыхающие 4 часа купались и загорали рядом с утопленником. Видео чрезвычайного происшествия поделились очевидцы в сети.
В метро Киева компания подростков готовила "завтрак" посреди заполненного пассажирами вагона, используя для молока и хлопьев самодельный экран у лица. Блогеры запачкали пол, и их поведение не понравилось одному из пассажиров. Он ударил участника съемок ногой.
В Одесской области потоком ветра от лопастей частного вертолета UR-ICH снесло палатки отдыхающих. Крепления ударили ребенка.