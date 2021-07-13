Новости Украины: на страну надвигается жара до +39, а в Запорожье произошел скандал на "Укрзалізниці"

В Украине спрогнозировали рекордную жару – повышение температуры воздуха до +39 градусов, а в Запорожье произошел скандал на железнодорожной станции между пассажиркой "Укрзалізниці" и администрацией.

Кроме того, 13 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Украину идет сильная жара. На ближайшую неделю погода обещает температурный рекорд на уровне до +39 градусов. Наиболее непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Возвращения к более-менее комфортным +30 градусам можно ожидать не раньше 20 июля.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к использованию тоцилизумаб. Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская отметила, что препарат еще с прошлого года используется в нашей стране.

Видео дня