Новости Украины: киевлянин сдал все ВНО на 200 баллов, а в страну вернутся ливни с градом

Выпускник из Киева сдал все ВНО на 200 баллов, за что ему будут платить 10 тысяч гривен каждый месяц, а в некоторые регионы страны вернуться сильные дожди с градом.

Кроме того, 1 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Киеве выпускник Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко единственный в нашей стране, кто сдал все три ВНО-2021 на 200 баллов. Имя подростка-вундеркинда Денис Кинзерский.

Погода в Украине в четверг будет дождливой и с грозамив большинстве областей. Местами выпадут значительные осадки, а также ожидается град.

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Украинцам с 1 июля пересчитают месячные тарифы на газ. Учитывая ситуацию в Европе, цены могут вырасти в пределах одной гривни за кубометр. Кроме того, Кабмин уже подсчитал новую стоимость на электроэнергию, а в Раде приняли все законы для запуска рынка земли.

В Украине в случае вступления в НАТО или же по условиям договора о сотрудничестве могут появиться военные базы Альянса. Разрешение на это должен предоставить Конституционный суд.