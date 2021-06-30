В Украину вернутся сильные дожди и град: какие области накроет непогода в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 1 июля, будет дождливой и с грозами в большинстве областей. Местами выпадут значительные осадки, а также ожидается град.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также прогнозируется сильный ветер (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди и грозы пойдут по всей стране, кроме востока и юго-востока. Днем местами выпадет град, а ветер усилится до 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности (желтый).

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Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 18 тепла; днем в западных областях +22… +28, в остальных регионах до +31.

В Киеве 1 июля также прогнозируют дожди с грозами, ночью от 17 до 19 тепла, а днем +27… +29.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Украине ожидается тропическая жара с высоким уровнем влажности. Однако она будет чередоваться с грозами и бурями. Температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы.

Напомним, что 29 июня на Харьков обрушился мощный ливень, а в Запорожье выпал крупный град. В Полтаве ветер был такой силы, что буря повалила дерево.