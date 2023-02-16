Ночью ударят морозы, а днем до +6: синоптики поведали о погоде в четверг. Карта

Каждый день природа делает еще один шаг к весне и февраль, пройдя уже более половины своего пути, все чаще проявляет весеннее настроение. Поэтому в четверг, 16 февраля, в Украине ожидаются температурные качели между ночными "минусами" и дневными "плюсами".

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в Украине в этот день будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Температура воздуха ночью снизится до -1...-6 мороза. На северо-востоке страны и в Карпатах мороз ударит до -11.

Днем температура повысится до 0...+3. А на западе и юге страны потеплеет до весенних +4…+6.

При этом холодная погода будет сохраняться в восточных областях, где день также будет морозным, здесь столбики термометров покажут от -1 до -4, а в Луганской области до -5.

При этом, хотя осадков и не предвидится, в Карпатах, в восточных и северо-восточных регионах страны ожидается гололедица.

Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 5-10 м/с, в Карпатах днем местами порывы до 15-20 м/с.

В Киеве 16 февраля будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в столице опустится до -1...-3 мороза, а днем поднимется до +2...+4 градуса тепла. Температура по области ночью -1...-6 мороза, днем +1...+6.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача в феврале-2023 погода в Украине будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами.

А народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

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