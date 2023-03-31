Никогда не забывайте мыть: названы 5 традиционно грязных мест на кухне

Кухню нужно убирать чаще, чем другие комнаты. Кроме всеобщего беспорядка, на кухне остается много крошек, жировых пятен и остатков пищи.

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Регулярная уборка необходима для поддержания чистоты и предотвращения появления ржавчины и плесени. Однако эксперты издания Express назвали пять традиционно грязных мест на кухне, которые хозяева часто забывают вымыть.

Ножевой блок

Часто, используя нож, мы просто кладем его обратно в блок. К примеру, отрезав хлеб мы можем пропустить важность очистки ножа. Но ножевой блок следует периодически вымывать от грязи и крошек. Сделать это очень просто – можно перевернуть его вверх дном над раковиной.

Джен Нэш, менеджер по усовершенствованию дизайна в Magnet, советует нанести немного белого уксуса на бумажное полотенце и обернуть его вокруг ножа.

"Вставьте нож, обернутый в полотенце или салфетку, в каждое гнездо для ножа, чтобы тщательно их очистить. Протрите наружную поверхность водой с мылом, а затем оставьте высохнуть", – отметила Джен.

Фасады шкафов

Фасады шкафов могут быть одной из самых грязных поверхностей на кухне. Протрите их бумажным полотенцем, чтобы увидеть, сколько на них накапливается пыли и жирных пятен.

Не используйте слишком абразивные средства или химикаты, когда дело доходит до чистки. Эксперты рекомендуют раствор воды и средства для мытья посуды. Следует распылить его на шкафы и удалить грязь салфеткой из микроволокна.

На ручках и фурнитуре может скапливаться много микробов. Их нужно протереть антибактериальным спреем.

Контейнер для мусора

Мусорное ведро может быть причиной неприятных запахов в доме. Это – настоящий питомник бактерий и микробов. Лучше убирать его дважды в неделю или по крайней мере раз в неделю.

"Побрызгайте изнутри и снаружи контейнера дезинфицирующим спреем и вытрите контейнер досуха. Для более глубокой очистки, тщательно вымойте его горячей водой с мылом и потрите внутреннюю и наружную части щеткой", – рекомендует Джен.

Раковины

Чтобы очистить стоки, нужно насыпать в канализацию полстакана пищевой соды, затем одну чашку белого уксуса и дайте постоять 15 минут. Затем промойте горячей водой с добавлением лимонного сока.

Места между приборами

Очень легко не заметить грязи и крошки под встроенной техникой и приборами, стоящими на столешнице. Убирать под ними следует не очень часто – несколько раз в год должно быть достаточно. Вы будете удивлены тем, как много пыли и крошек накапливается в маленьких щелях.

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