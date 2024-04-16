Никогда не уживаются: какие растения нельзя сажать возле винограда

Виноград в нашем климате растет достаточно хорошо, но нуждается во внимательном уходе, чтобы дать хороший урожай. В частности, важно не сажать его рядом с растениями, которые могут передать ему свои болезни, заразить вредителями или подавить рост и созревание гроздей.

Поэтому OBOZ.UA поинтересовался, какое соседство нежелательно для винограда. Список плохих соседей для винограда получился немаленький.

Любые хвойные

Хвойные растения, такие как ель, сосна или можжевельник, выделяют смолистые вещества, способные отрицательно повлиять на рост винограда. А еще конкурировать с ним за место у корней. К тому же высокие деревья способны затенять участок, где произрастает лоза.

Большинство ягодных кустов

Все дело в том, что смородина, малина или крыжовник питаются теми же веществами, что и виноград. Потому они будут провоцировать друг у друга дефициты таких веществ. А вдобавок эти растения страдают от одинаковых инфекций. И если одно заболеет, с высокой вероятностью она передает болезнь соседу.

Многолетние цветы

Многолетние цветы, такие как ландыш или наперстянка, обладают высокой способностью быстро распространяться и захватывать обширную территорию. Это значит, что они будут вытеснять виноград и угнетать его рост. Потому их лучше разводить на участке.

Картофель

Клубни картофеля привлекают немало почвенных червей. С одной стороны, они могут улучшать качество земли, с другой – вредить корням винограда.

Помидоры и баклажаны

Эти родственники картофеля, хоть и не имеют вкусных клубней, все же привлекательны для вредителей, которые могут быть опасны для виноградной лозы. Пасленовые также способны заражать ее своими болезнями.

Бамбук

Способность быстро расти является хорошей чертой для создания декоративного эффекта, но при этом благодаря ей бамбук вытесняет другие растения. В частности, с виноградом он конкурирует за питательные вещества и место для корней.

Что можно сажать рядом с виноградом

Но не всякое соседство для виноградной лозы нежелательно. Вот несколько видов, которые могут принести пользу, если высадить их рядом:

кукуруза – имеет совсем другие потребности в питательных веществах;

шпинат – помогает удерживать в почве необходимую для лозы влагу;

руккола – улучшает качество почвы и обогащает ее нужными для винограда веществами;

лук – абсолютно нейтральный к винограду сосед;

мята – отгоняет от лозы вредителей;

розмарин – также естественный защитник от вредителей и болезней винограда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом с луком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.