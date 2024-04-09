Что нельзя сажать рядом с луком: урожая не будет из-за болезней

Правильное соседство – залог успешного урожая. Если несмотря на все поливы и подкормки вы не получаете желаемого результата, вероятно, стоит обратить внимание на упорядочение грядок.

Лук – довольно неприхотливая культура, и сейчас самое время приступать к посадке. Что нельзя сажать рядом с луком – читайте в материале OBOZ.UA.

Где не стоит сажать лук

Специалисты советуют обратить внимание на правильное соседство. Даже самый лучший сорт, растущий рядом с неблагоприятной культурой, может не дать ожидаемого урожая.

Лук лучше не сажать рядом с чесноком, хотя такое соединение можно часто встретить на грядках. Опытные огородники предостерегают: из этих двух культур хороший урожай даст только одна. На самом деле, лук и чеснок конкурируют между собой за питательные вещества и воду в почве.

Мелкие и некачественные луковицы могут вырасти рядом со следующими культурами:

свекла;

бобовые растения;,

спаржа;

шалфей.

Правильное соседство

Полезно знать, какие растения можно посадить рядом с луком, чтобы плоды выросли крупными и здоровыми. Специалисты отмечают, что практика смешанного посадочного метода поможет улучшить качество и увеличить количество урожая, а также предотвратить различные болезни.

На грядке рядом с луком можно посадить морковь – эти две культуры идеально дополняют друг друга. Морковь улучшает вкус лука, а лук в свою очередь благоприятно действует на морковь, отпугивая вредителей, в частности морковную муху.

Зелень, например, петрушка и укроп, улучшат вкус лука и защитят грядку его от вредителей.

Помидоры – еще одни хорошие соседи для лука. Однако следует придерживаться расстояния между грядками, хотя бы 35-40 см, иначе помидоры начнут затенять посадки лука.

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