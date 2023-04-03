Никогда не сажайте это рядом со смородиной: кусты будут болеть и засохнут

Любой огородник даже с небольшим опытом знает – неудачное соседство растений может влиять на будущий урожай. Касается это и плодовых кустов, например смородины.

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OBOZREVATEL выяснил, что лучше не сажать рядом со смородиной и почему. А также какие соседи будут для ягоды лучшими.

В общем правила выбора участка для высадки смородины, как и любых других культур, таковы:

не следует располагать рядом растения из одного семейства;

плохими соседями станут культуры, поражаемые одинаковыми вредителями;

если на этом участке прежде росли культуры, требовательные к тем же питательным элементам, урожай тоже будет плохой.

Что не стоит сажать рядом со смородиной

Наверное, худшим вариантом будет сажать рядом разные виды смородины – красную, черную, белую. Дело в том, что эти растения страдают одинаковыми болезнями и их поражают одинаковые вредители. Так чо, если один вид будет поражен, с большой вероятностью это коснется и другого. Поэтому для снижения рисков их лучше размещать на расстоянии.

Малина – тоже неудачный сосед. Это растение разрастается отводками и забирает жизненное пространство у смородины. Также обе ягоды имеют схожие болезни.

Вишня, хоть и невысокое в целом дерево, но будет отбрасывать на смородину тень. К тому же она питается схожими веществами.

Под яблоней смородину тоже лучше не сажать. Именно из-за густой тени от ее кроны.

Корневая система сливы разрастается горизонтально. Поэтому возле нее лучше оставить определенное место, чтобы она не мешала смородине и другим садовым культурам.

Удачные соседи для кустов смородины

Клубника обычно не страдает от болезней и вредителей, опасных для смородины. Также ее корневая система не будет мешать кустам. Но расстояние между грядками все же лучше заложить, потому что смородина может заслонять клубнике солнце.

Для зелени и овощей смородина станет даже своеобразной защитой от отдельных вредителей, ведь она отпугивает некоторые виды насекомых. Единственное исключение в таком случае – высокие сорта помидоров и огурцов, которые могут конкурировать с ягодой за солнце.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем подкармливать смородину, а также крыжовник, чтобы получить более сладкие ягоды.

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