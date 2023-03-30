Чем подкормить смородину и крыжовник, чтобы были сладкими: урожай поразит

Многие ягодные кусты, которые мы выращиваем на дачах, дают довольно кислый урожай. Однако ту же смородину и крыжовник можно сделать значительно слаще, если правильно подкормить растения.

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OBOZREVATEL рассказывает об удобрении, которое сделает плоды смородины и крыжовника слаще. И как им правильно воспользоваться. С помощью этого удобрения не придется, в частности, добавлять много сахара в варенье из этих ягод.

Сладкий вкус ягодам придает калий. Он же помогает кустам хорошо плодоносить и давать крупные сочные плоды.

Внести калий в почву можно с помощью фабрично изготовленных минеральных удобрений. Но немало этого вещества содержится также в картофельном крахмале, который можно получить из очисток, и в древесной золе.

Подливать смородину и крыжовник водой, настоянной на картофельных очистках, или с добавлением древесной золы следует раз в две недели. В таком случае растения не будут страдать от дефицита калия и хорошо уродят.

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