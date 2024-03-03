Никогда не пробуйте! Три вирусных лайфхака для уборки, которые на самом деле несут вред

В интернете можно найти кучу советов и лайфхаков на любую тему, включая уборку. Некоторые из них действительно полезны и экономят время, но другие могут быть не только напрасными, но и вредными.

Чтобы вы не испортили свои вещи во время уборки и не тратили время на бессмысленные советы, Тoms guide рассказали о трех вирусных лайфхаках, о которых следует забыть и никогда ими не пользоваться.

Очистка обивки моющим средством

Эффективно почистить мягкий диван, кресло или каркас кровати часто не легко. А в случаях, когда обивка закреплена, например, декоративными пуговицами, избавиться от всей пыли и грязи становится действительно трудной задачей. Поэтому в интернете начали рекомендовать использовать для очищения салфетку из микрофибры и раствор воды с моющим средством для посуды.

Однако такой метод принесет больше вреда, чем пользы, потому что мыльная жидкость может быть слишком жесткой для волокон ткани и даже может оставить пятна.

Лучше используйте специальные средства для чистки, чтобы не повредить внешний вид своей мебели.

Вытирание пыли кондиционером

Вытирание пыли может утомлять, особенно весной и летом, когда мы часто открываем окна. Вместе со свежим воздухом в наш дом попадает и пыль, которая довольно быстро оседает на всех поверхностях.

Некоторые блоггеры и инфлюэнсеры начали утверждать, что якобы кондиционер для белья может помочь оттолкнуть пыль. Все что для этого нужно, это растворить немного смягчителя для тканей в горячей воде и протереть этим раствором все поверхности.

Однако этот лайфхак не тольно не поможет справиться с пылью, но и усугубит ситуацию.

Кондиционеры для ткани могут оставить липкую пленку на поверхности вашей мебели, притягивая и собирая больше загрязнений, чем обычно.

Очистка мебели с помощью таблетки для посудомоечной машины

Какими бы осторожными мы ни были, рано или поздно на нашей мебели из ткани появятся пятна. Избавиться от них может быть сложно, если не использовать специальный пылесос для влажной уборки, поэтому фанаты чистоты начали придумывать лайфхаки, которые должны упростить этот процесс.

Например, пользователь TikTok предложил растворить таблетку для посудомоечной машины в горячей воде, смочить тряпку в этом растворе, а затем обернуть ею крышку от кастрюли и легко избавиться от грязи.

Однако этот способ чистки принесет больше вреда, чем пользы, потому что таблетка для посудомоечной машины содержит агрессивные химикаты, которые могут повредить вашу мебель и застрять в волокнах текстильных изделий.

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