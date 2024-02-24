Не лейте в стиральную машину! Какие вещи нельзя очищать уксусом

Уксус широко используется как универсальное чистящее средство в домашних условиях. Он экологичен, недорог и действен против многих типов загрязнения.

Однако важно помнить, что уксус – это кислота, поэтому его нельзя использовать для чистки некоторых вещей и поверхностей. Об этом подробнее рассказали в издании Еxpress.

Стиральная машина

Бытует мнение, что с помощью уксуса можно очистить стиральную машину изнутри. Однако на самом деле такой метод может причинить ей вред.

Стиральная машина содержит резиновые уплотнители, шланги и другие резиновые элементы, которые могут быть повреждены кислотой. Использование уксуса очень вероятно приведет к протеканию прибора, поэтому лучше очищать его другим способом.

Каменные поверхности

Натуральные камни, в том числе мрамор, гранит, травертин, не следует чистить с помощью уксуса. Кислота может вступить в реакцию с содержащимися в камне микроэлементами. Это повредит поверхность, заставит ее потускнеть и оставит пятна.

Также уксус может разрушить герметик, поэтому следует очищать каменные столешницы мягким моющим средством.

Зеркало

Очистка зеркал белым уксусом может показаться хорошей идеей, так как она прекрасно подходит для мытья окон или других вещей из стекла. Однако кислота может проникнуть на заднюю часть зеркала и тем самым испортить его.

Лучше используйте специальные чистящие средства и салфетки из микрофибры.

Посудомоечная машина

Некоторые люди считают, что использование белого уксуса в посудомоечной машине может помочь избавиться от стойких запахов и загрязнений.

Однако кроме того, что кислота может испортить ваш прибор для мытья посуды, так же как и стиральную машину, она еще и не даст желаемой чистоты.

Вместо уксуса лучше использовать чистящие средства для посудомоечной машины.

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