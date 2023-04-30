Никогда не подпитывайте этим лук: что может испортить урожай

Лук относят к тем овощам, все части которых употребляют в пищу. Поэтому важно, чтобы все растение было здоровым и насыщенным питательными веществами. Однако, неправильный подход к подкормке лука может испортить по меньшей мере одну из его частей – перья или же самую луковицу, а то и весь урожай.

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OBOZREVATEL разбирался, как не ошибиться при выборе удобрений для лука. И рассказывает о неудачных и хороших вариантах.

Плохие и опасные удобрения

Не пойдут на пользу овощу всевозможные варианты травяных отваров и настоев. Особенно неудачным выбором станет крапива. Она чрезмерно усиливает рост перьев и ничем не будет полезна луковицам.

Избыток азотного удобрения портит все растение сразу. Зеленый лук от этого становится ломким и менее сочным, а подземная часть теряет вкус.

Перегной – плохой выбор на этапе высадки лука в грунт. Он не способен обеспечить овощу достаточное количество калия, фосфора и других питательных веществ. Поэтому луковицы вырастут маленькими и будут плохо храниться. Так что перегной советуют вносить в землю заранее – за 1-2 месяца до высадки растений.

Нашатырный спирт – еще одно неудачное вещество для обработки лука. Он обжигает всю подземную часть растения, что может безвозвратно испортить урожай.

Какие удобрения пойдут луку на пользу

Хорошие минеральные удобрения для овощей можно получить, смешав карбамид (10 г), суперфосфат (30 г) и хлористый калий (5 г) на ведро воды. Такого количества должно хватить на квадратный метр грядки. Эту подкормку хорошо вносить на ранней стадии развития растения, а также в конце июня.

Через две недели после первого внесения удобрений, описанных в предыдущем пункте, хорошо подкормить лук нитрофоской. На 10 литров воды понадобится 2 столовые ложки вещества.

Можно также сделать сухие удобрения на базе золы. На два стакана сухой массы нужно добавить одну чайную ложку красного молотого перца и одну чайную ложку табачной пыли. Эту смесь равномерно распределяют по грядке лука.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие овощи хорошо уродят независимо от почвы, в которой их высадить.

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