Никогда не пикируйте эти культуры: урожай может сойти на ноль

Сезон огородных работ уже стартовал, и вот-вот настанет пора пикировать рассаду. Но не все огородники, особенно начинающие, знают, что не всем культурам она подходит.

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OBOZREVATEL узнал больше о нюансах пикирования. И рассказывает, каким овощам оно может только помешать.

Что такое пикирование?

Пикированием называют пересадку ростка, полученного из семян, в новый горшок. Во время этого растению прищипывают кончик корня. Это побуждает растение формировать более разветвленную корневую систему. Большинство огородных культур от этого выигрывают, ведь растение получается более жизнеспособным и устойчивым и может дать лучший урожай. Но не все.

Каким культурам пикирование повредит?

Некоторые овощи в результате пикирования могут быть повреждены. О хорошем урожае после такого уже речи не идет.

Баклажаны

Корневая система баклажан формируется таким образом, что получает большинство воды и питательных веществ через главный корень. Пикирование происходит на той стадии развития, когда прищипывать приходится именно его. Таким образом, процедура приносит баклажану только вред.

Перец

Различные виды перцев в результате пикирования начинают болеть. Это приводит к тому, что плоды на кустах вырастают маленькими и созревают позже. Также в ранку на корне перца легко проникает инфекция.

Корнеплоды

Само название этой группы растений говорит само за себя – их корень и есть плод. Поэтому, если привить корешок моркови, свеклы или корневого сельдерея, овощ вырастет деформированным и может не достичь нужного размера.

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