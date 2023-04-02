Никогда не пикируйте эти культуры: урожай может сойти на ноль
Сезон огородных работ уже стартовал, и вот-вот настанет пора пикировать рассаду. Но не все огородники, особенно начинающие, знают, что не всем культурам она подходит.
OBOZREVATEL узнал больше о нюансах пикирования. И рассказывает, каким овощам оно может только помешать.
Что такое пикирование?
Пикированием называют пересадку ростка, полученного из семян, в новый горшок. Во время этого растению прищипывают кончик корня. Это побуждает растение формировать более разветвленную корневую систему. Большинство огородных культур от этого выигрывают, ведь растение получается более жизнеспособным и устойчивым и может дать лучший урожай. Но не все.
Каким культурам пикирование повредит?
Некоторые овощи в результате пикирования могут быть повреждены. О хорошем урожае после такого уже речи не идет.
Баклажаны
Корневая система баклажан формируется таким образом, что получает большинство воды и питательных веществ через главный корень. Пикирование происходит на той стадии развития, когда прищипывать приходится именно его. Таким образом, процедура приносит баклажану только вред.
Перец
Различные виды перцев в результате пикирования начинают болеть. Это приводит к тому, что плоды на кустах вырастают маленькими и созревают позже. Также в ранку на корне перца легко проникает инфекция.
Корнеплоды
Само название этой группы растений говорит само за себя – их корень и есть плод. Поэтому, если привить корешок моркови, свеклы или корневого сельдерея, овощ вырастет деформированным и может не достичь нужного размера.
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