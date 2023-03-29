Как обрезать плодовые деревья, чтобы увеличить урожайность: три главных правила

Неправильная обрезка может стать губительной для дерева, особенно для молодого или не очень здорового. Именно поэтому важно знать, как правильно обрезать плодовые деревья, чтобы не совершать при этом ошибок.

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OBOZREVATEL разобрался с нюансами такого ухода и рассказывает, как посредством обрезки улучшить состояние деревьев, омолодить их и сделать более урожайными. Ваш сад будет выглядеть прекрасно и будет здоровым.

Не задевайте цветочные почки

С цветочных почек начинается будущий урожай, ведь именно цветок в результате дает завязь. Поэтому обрезать их нужно очень осторожно – удалять как можно меньше. Изучите, как выглядят такие почки на деревьях, которые есть в вашем саду. Как правило, это сероватые почки округлой формы на ножке. Старайтесь обходить их во время обрезки кроны.

Прореживайте крону

Слишком густая крона дает сильную тень и пропускает меньше воздуха. Соответственно, плоды дольше созревают, вырастают меньшими и имеют худший вкус. Также в загущенной кроне накапливается влага, привлекающая вредителей и провоцирующая заболевания. Поэтому обрезать дерево нужно так, чтобы проредить излишнюю массу веток.

Ограничивайте высоту дерева

Лучшая высота плодового дерева – примерно 2,2-2,5 метра. Так за ним легче всего ухаживать: опрыскивать, обрезать и снимать урожай. Также примерно одинаковая высота позволяет равномерно распределить солнечный свет между деревьями. Вот почему следует поддерживать их на таком уровне с помощью обрезки.

Выбирайте правильное время для обрезки

Слишком ранняя обрезка дерева создает риск, что оно пострадает от морозов. Если обрезать дерево поздно, оно будет долго терять сок, что плохо скажется на его состоянии. Опытные садоводы рекомендуют выбирать для процедуры день, когда солнце уже достаточно активно, но при этом воздух не прогревается сильно выше 0 градусов. В таких условиях само растение еще спит, но его кора уже стала достаточно мягкой для удобной обрезки. Лучшее время для такого ухода – это вторая половина марта и начало апреля.

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