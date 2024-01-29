Никогда не окрашивайте стены этими цветами: какие оттенки портят интерьер

Начало года – это время, когда многие задумываются над тем, чтобы изменить что-то в своем жилище. Едва ли не проще всего сделать это можно, перекрасив стены. Но цвет нужно выбирать внимательно. Некоторые оттенки могут превратить помещение в менее уютное и стать источником постоянного фонового стресса.

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Если коротко, дизайнеры советуют избегать темных и холодных цветов. Они зрительно уменьшают пространство и делают его не очень приветливым. OBOZ.UA собрал рекомендации дизайнеров, какие именно цвета точно не пойдут на пользу интерьеру.

Черный

Черный цвет может неожиданно удачно заиграть в небольших и не жилых помещениях, таких как ванные и гардеробные. А вот в спальне или гостиной он вызывает чувство подавленности. Особенно неудачным будет такое решение для темных помещений. Их лучше декорировать светлой краской. Впрочем, это не значит, что черному нет места в интерьере. Он может стать отличным контрастным акцентом, но доминантой его делать не стоит.

Синий и зеленый

Оба этих цвета расслабляют и успокаивают. Но только если подобрать удачный сложный оттенок, что не всегда удается даже профессионалам. В то же время очень холодные или слишком темные тона вызывают чувство подавленности. А очень яркие могут стать источником фонового стресса. Кроме того, под синие и зеленые стены очень сложно подобрать мебель. Если вы хотите покрасить свое жилье в эти цвета, дизайнеры советуют останавливаться на естественных оттенках – молодой зелени, морской волне, и разводить их белой краской. Тогда вы сможете создать ощущение свежести. Но к подбору оттенка придется приложить немалые усилия.

Красный

Предпочтение красным оттенкам в интерьере отдают люди смелые и страстные. Но даже они достаточно быстро устают от этого активного цвета. Красный символизирует опасность, поэтому он может провоцировать раздражительность и даже вызвать ускорение пульса. Худшим оттенком дизайнеры называют малиново-красный. Он слишком яркий и агрессивный, и под него чрезвычайно трудно собрать гармоничный интерьер. Если хотите создать в помещении активную, эмоционально насыщенную атмосферу, ограничитесь красным декором. Его будет более чем достаточно, чтобы произвести соответствующее впечатление.

Серый

Разнообразные оттенки серого долгое время были на пике интерьерной моды. Они действительно создают удачный фон для любых экспериментов с мебелью и отделкой. Но со временем серого стало многовато и помещения со свежим ремонтом стали похожими друг на друга. Поэтому дизайнеры советуют проявить больше фантазии и поискать какие-нибудь другие цвета для уюта и вдохновения.

Коричневый

Не менее популярными в последнее время были естественные землистые тона. Они достаточно нейтральны и привносят в интерьер немного тепла. Но использование коричневого – слишком безопасный выбор. Часто он побуждает пойти по простому пути и оформить все помещение в одной гамме. А это упрощает весь дизайн и производит впечатление пустого, не обжитого помещения. Дизайнеры советуют выбирать коричневый, как основной цвет мебели, а для стен взять какой-нибудь другой цвет.

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