Как сделать свой дом более уютным: простые правила

Листая в соцсетях страницы дизайнеров интерьера, мы тоже хотим привнести в свой дом такой уют, как умеют создавать они. Но что делать, если денег и времени на полноценный ремонт и редизайн нет? На самом деле, сделать дом уютным можно и без значительных вложений.

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OBOZ.UA собрал советы профессиональных дизайнеров и декораторов, которые помогут превратить жилье в действительно уютное. И при этом не потратить все свои деньги и силы.

Добавьте теплых нот

Теплые цвета и оттенки создают ощущение уюта лучше холодных. Если перекрасить стены в персиковый, молочный или серый с розовым подтоном, помещение сразу изменится. Если изменить палитру комнаты нет возможности, можно просто добавить в интерьер деревянные элементы – поднос или шкатулку для мелких предметов, подставки под чашки, деревянные рамки и подсвечники и даже какую-то небольшую мебель. Дерево имеет приятный глазу рыжий цвет, который привнесет тепло в любую комнату.

Размещайте текстиль слоями

Если класть интерьерный текстиль не в один слой, а в несколько, это сразу меняет настроение комнаты. Попытайтесь положить в кухне на скатерть салфетки или сервировочные коврики. В спальне застелите кровать одеялом, а сверху накройте пледом. В ванной соберите полотенца в рулончики и сложите на полку пирамидкой или поместите в корзину.

Смешивайте старое и новое

Совершенно новый ремонт часто выглядит неуютным, потому что в нем не чувствуется присутствие человека. Добавить это ощущение могут винтажные и антикварные предметы. Просто подбирайте их так, чтобы они совмещались стилистически. В кухне это может быть посуда, которая досталась от родителей, в прихожей – полочка для обуви или ваза для ключей, в гостиной – любимое кресло из предыдущей квартиры. Любовь, которую мы вкладываем в вещи, которыми пользуемся, придает интерьеру уюта, как ничто другое.

Соблюдайте монохромность

Для каждого помещения определите один цвет, который будет для него доминирующим. Например, цвет молодой зелени в спальне и бежевый на кухне. Всю мебель и декор подбирайте под этот главный цвет. Они могут отличаться оттенком или контрастировать с ним, но все равно подчеркивать доминанту. Удачно объединить большое количество цветов могут далеко не все. К тому же яркая и разнообразная палитра в месте, где вы проводите много времени, может психологически истощать.

Добавьте немного огня

Живой огонь или его качественная имитация легко создают уютную атмосферу. Недаром все так хотят иметь камин дома. Но в городской квартире разместить его можно далеко не всегда, и здесь на помощь приходят свечи. Если боитесь открытого огня, что вполне оправдано, приобретите LED-свечи, имитирующие его. Вариантов обустроить семейный очаг в прямом смысле этого слова сейчас достаточно.

Избавляйтесь от хлама

Не храните ненужные вещи на черный день. Отдавайте, дарите или жертвуйте все, чем вы на самом деле не пользуетесь. Захламленность – главный враг уюта.

Используйте декоративный текстиль

Подушки и пледы – вот простой способ придать интерьеру уют. Даже на кровати, где и так есть подушки для сна, не помешает положить пару небольших декоративных. В гостиной они тоже будут уместны, как и пледы. А для кухни можно купить мягкие накладки на стулья или табуретки. Стоят они недорого, а пространство меняют в сторону более уютного очень сильно.

Не скрывайте воспоминания

Портреты родных и друзей, лучшие снимки из поездок, кадры из памятных фотосессий – все это не нужно прятать в альбомы на дальних полках. Выберите все, что радует вашу душу, распечатайте, вставьте в рамки и разместите на уровне глаз. Фото не только будут поднимать настроение, но и создадут атмосферу открытости и близости для гостей. Размещать снимки можно по следующему принципу: чем дальше от входа, тем более персональны воспоминания. Портреты хорошо украсят прихожую, фото из поездок и событий – гостиную, а кадры с памятных встреч – спальню.

Выбирайте теплое освещение

Да, лампочка, дающая холодный или дневной свет, кажется более яркой и не искажает цвета. Но она также отнимает уют, а не прибавляет его. Холодный свет вообще напоминает атмосферу операционной, а это место вряд ли навевает приятные воспоминания. Поэтому отдавайте предпочтение дневному свету для основного освещения, а зональное делайте теплым – оно создаст атмосферу интимности и уюта. Ориентир для покупки лампочек – температура света примерно в 3000 Кельвинов.

Не забудьте о зелени

Даже один ухоженный вазон придает интерьеру уют и роскошь. Что уж говорить о хорошо скомпонованном комнатном саде. Но ухаживать за цветами – хобби не для всех. Если вы часто в разъездах или постоянно забываете поливать цветы, приобретите качественное искусственное растение или периодически покупайте домой букет живых цветов – этого будет достаточно.

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