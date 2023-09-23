Никогда не обрезайте так розы: ошибка, которую совершают почти все хозяева осенью

Розы, кроме поздних и наиболее нежных сортов, нуждаются в осенней обрезке. Это помогает растению лучше подготовиться к зиме и морозам. Но наделать при этом ошибок довольно легко.

OBOZREVATEL поинтересовался советами опытных цветоводов на этот счет. И рассказывает, чего нельзя делать, если вы решили подрезать свои розы перед зимовкой.

Не спешите

Обрезать розы, пока на улице стоит теплая погода, не стоит. Лучшее время для этого – когда начнутся первые ночные заморозки. В это время растение начнет постепенно засыпать и удаление частей не нанесет ему вреда. Более того, таким образом куст будет более устойчивым к зимним штормам – его не обломают холодные ветры и вес снега.

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Не режьте слишком много

Слишком глубокая обрезка может стимулировать рост новых побегов. А в преддверии зимы это может даже убить растение. Оставляйте ветки длиной примерно 45-60 сантиметров. В первую очередь уберите все мертвые, засохшие и поврежденные ветки.

Удаляйте ветви, которые трутся друг о друга

Если на кусте есть ветки, которые пересекаются и трутся друг о друга, их нужно убрать. От трения они будут повреждаться и образовавшиеся ранки нарушат естественный защитный барьер растения. Оно станет более уязвимым и для непогоды, и для болезней, и для вредителей.

Не забывайте об обработке срезов

Во время обрезки роз важно не только следить за состоянием инструмента, дезинфицировать его до и после работ. Так же важна обработка срезов. Их присыпают или замазывают специальными средствами, которые можно приобрести в магазине для садоводов. Эти средства защищают растение от проникновения через срез инфекций.

Убирайте территорию

После проведения любых работ с розовыми кустами, территорию вокруг них нужно убирать от обрезанных листьев и веток. Дело в том, что в таких остатках могут заводиться вредители и инфекции, которые легко перекинутся на все растение.

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