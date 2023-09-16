Как осенью ухаживать за хризантемами: будут цвести без остановки

Роскошный вид осеннему саду могут придать обычные хризантемы. Эти цветы имеют множество оттенков и форм, они долго цветут, а их зелень устойчива и держится до самых морозов. Но, чтобы обеспечить непрерывное и пышное цветение хризантем, нужно за ними правильно ухаживать.

OBOZREVATEL собрал все основные лайфхаки на этот счет. Вы не потратите много усилий и ресурсов, зато получите множество прекрасных цветов, которые украсят вашу осень.

Обеспечьте растения солнечным светом

Большинство цветов любят солнце, и хризантемы не исключение. Чем больше света вы им обеспечите, тем более пышное цветение получите. В идеале это должно быть 6-8 часов в день прямого солнечного света. Но хватит и минимальных четырех. Если за лето над хризантемами выросло много веток деревьев или других кустов, обрежьте лишнее, чтобы обеспечить цветам доступ к солнечным лучам.

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Поливайте правильно

Хризантемы цветут лучше всего, когда почва остается постоянно влажной. Поэтому в сухую погоду их нужно поливать хотя бы через день. Вносить воду лучше под корень, избегая попадания капель на листья и цветки. Если погода дождливая, полив можно пропустить, ведь растение легко можно перелить.

Удаляйте увядшие цветки и обрезайте побеги

Чтобы продлить хризантемам период цветения, нужно удалять с кустов увядшие цветы и отмершие побеги. Так растение сосредоточится на цветении, а не формировании семян, а также будет выглядеть аккуратнее. Но всегда проверяйте перед обрезкой, что ножницы или секатор чисты и продезинфицированы.

Выбирайте разные сорта хризантем

Существует около 40 разных сортов хризантем, и каждый вид отличается не только цветом и размером цветков, но и временем цветения. Если подобрать несколько вариантов, распускающихся не одновременно, сад или клумба будут смотреться роскошно чуть ли не всю осень. Чтобы не ошибиться с выбором, внимательно изучите описание сорта.

Заботьтесь о состоянии почвы

Хорошо дренированная почва снизит риск переувлажнения, а значит и развития корневой гнили. Чтобы улучшить качество почвы именно для хризантемы, добавьте в нее больше песка. Также пойдут на пользу компост и навоз. И, конечно, свое дело сделает регулярное рыхление земли – это обеспечит земле лучшую аэрацию.

Не забывайте о удобрениях

С апреля по сентябрь хризантемы подкармливают раз в две недели. Отлично растение реагирует на удобрения для томатов. Это провоцирует пышное и более продолжительное цветение. Но можно выбрать и любой другой вариант, который производитель советует для цветущих садовых растений. Главное при этом четко следовать инструкциям по использованию и не вносить слишком много подкормки.

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