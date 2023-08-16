Никогда не красьте ими стены: какие цвета портят настроение и вредят здоровью

При выборе, в какой цвет покрасить стены, мы часто руководствуемся в основном соображениями того, нравится нам оттенок или нет. Но опытные дизайнеры утверждают, что он способен влиять не только на визуальное восприятие, но и на эмоциональное состояние жильцов дома, их ментальное благополучие. Так в последнее время у них распространился концепт "счастливой комнаты", облик которой будет вызывать приятные эмоции, как у хозяев, так и у арендаторов.

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Издание Homes and Gardens выяснило, что некоторые цвета почти никогда не встречаются в оформлении "счастливых комнат". И объяснило, почему именно.

Осторожно с красным

Недаром этот цвет называют цветом страсти – он слишком интенсивно влияет на эмоциональное состояние. Красный также ассоциируется с опасностью и гневом. У наиболее чувствительных людей он может вызвать реакцию "бей или беги", обычно возникающую в ответ на угрозу, а также запускать проявления стресса – учащение пульса, повышение температуры тела, обострение восприятия внешних сигналов.

Как обыграть красный в интерьере? Вместе с тем этот цвет олицетворяет собой любовь, силу и мотивацию, пробуждает чувственность. Некоторые исследователи говорят, что он помогает в выработке мелатонина и может улучшать память. Поэтому его можно использовать как акцентный. Главный нюанс – не "заливать" красным слишком большую часть пространства. И перед выбором оттенка точно определить какие именно чувства он вызывает у вас.

Желтый и его влияние на эмоциональные реакции

Декоративный потенциал солнечного желтого очень велик, но он может слишком сильно обострять чувства. Специалисты по колористике даже называют его самым сильным цветом в психологическом плане.

Как обыграть желтый в интерьере? Несмотря на свою эмоциональную насыщенность, оттенки желтого чаще апеллируют к оптимистичным чувствам – уверенности, жизнерадостности. Но если переборщить с яркостью, можно вызвать у себя чувство раздражения, нервозности и угнетения. Поэтому лучше выбирать сложные, приглушенные и разбеленные оттенки.

Синий и ментальное состояние

Синий цвет влияет на состояние нашего ума и творчество. Его основное действие состоит в том, чтобы заставить мозг работать. Но реакция на него может быть как положительной, так и отрицательной. Ошибочно выбранный оттенок способен вызвать чувство отчужденности и незаинтересованности в жизни. Прежде его важно избегать в столовой, в частности из-за бессознательной реакции на синюю пищу, как на испорченную и опасную. Этот цвет также подавляет аппетит.

Как обыграть синий в интерьере? Где ему место, так это в рабочей или учебной зоне. Он поможет при работе удерживать концентрацию и осознанность, хорошо повлияет на креативность и память.

Побочные психологические эффекты серого

Серый считается нейтральным цветом не только с точки зрения колористики, но и эмоционального воздействия. Но довольно большую часть людей он может заставить чувствовать себя угнетенными, уставшими, вызывать желание скрыться от мира. Впрочем, это же обуславливает его популярность – оттенки серого в интерьере выбирают люди, желающие дома замедлиться, остановить бешеное движение событий современного мира, свести к минимуму ошеломление и смущение, упорядочить хаотичное пространство.

Как обыграть серый в интерьере? В зависимости от тонов и глубины цвета серый может сочетать практически с любым другим оттенком. Он служит прекрасным фоном для самых разных ярких акцентов. И его можно использовать для придания глубины пространству комнаты. Просто выберите оттенок, который вас не удручает, а успокаивает.

Последствия злоупотребления насыщенными цветами

Насыщенность – хроматическая интенсивность – цвета может сделать комнату несчастной так же, как использование любого из конкретных цветов, упомянутых выше. Чем глубже будет оттенок, тем сильнее он будет влиять на эмоции. И наоборот, более воздушные цветовые варианты будут оставлять больше пространства для естественных реакций и успокаивать. Например, более темный и насыщенный синий цвет стимулирует умственную деятельность, тогда как более светлый и более легкий оттенок может успокаивать и вызвать умиротворение. А темно-красный физически бодрит, тогда как мягкий светло-красный физически расслабляет. От глубины желтого зависит сила его эмоционального эффекта – нежные пастельные вариации способны вызвать воспоминания о более счастливых временах и теплых солнечных днях.

При использовании цвета для изменения поведения важно учитывать как положительные, так и отрицательные ассоциации с каждым цветом. Помните, что не все видят или ощущают цвет одинаково. Использование правильного тона в правильной пропорции и правильном месте имеет первостепенное значение, если вы хотите создать желаемый эффект.

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