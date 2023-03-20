Какие кошки любят чистоту: породы, которые станут лучшим вариантом для дома

Кошки – очень чистоплотные животные. Они много внимания уделяют уходу за своей шерстью и вряд ли будут валяться в грязевых лужах, как это часто любят делать собаки.

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Эксперты говорят, что некоторые породы кошек особенно отличаются стремлением к чистоте – они не противятся процедуре купания и не наводят беспорядок в квартире. Представители каких пород наиболее чистоплотные, разбирался OBOZREVATEL.

Сиамская кошка

Топ аккуратных кошек открывают "сиамцы". Они славятся своей тягой к чистоте и порядку. Исследование показало, что сиамские кошки гораздо более тщательно, чем другие породы, следят за чистотой.

Им часто можно не угодить наполнителем для лотка. Они потребуют менять наполнитель, как только он немного запачкается. "Сиамцы" в большинстве своем не боятся воды и спокойно выдерживают процедуры купания.

Британская короткошерстная

Британская короткошерстная кошка, как настоящая аристократка, не любит грязные лотки и может отказываться от еды, пока хозяин не помоет грязную миску.

Во всех других аспектах – это очень неприхотливая порода, которая не будет создавать беспорядок в доме и нуждается в минимальном уходе за шерстью. Иногда от некоторых кошек появляется неприятный запах. Специалисты успокаивают – владельцам британских короткошерстных кошек не стоит ожидать таких проблем.

Девон-рекс

Девон-рексы могут похвастаться не только уникальной внешностью, но и тягой к порядку. Они много времени уделяют очищению шерсти и обычно предпочитают держаться подальше от грязи. Эти кошки любят купаться, потому с радостью будут принимать ванны.

А еще девон-рексы – очень послушная порода. Их можно с легкостью обучить командам.

Российская голубая

Эта порода не любит грязь, остатки пищи, невымытую миску или переполненный лоток. Кошки тщательно следят за чистотой лап и шерсти, поэтому часто умываются.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие кошки носят самый тяжелый характер.

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