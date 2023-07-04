Никогда не кладите эти вещи в сушильную машинку: могут испортиться и вызвать пожар

Сушильная машина решает одну огромную проблему городской квартиры – нехватка места для высушивания одежды после стирки. Но, к сожалению, в ее использовании тоже существуют свои ограничения – далеко не все вещи можно в нее положить.

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OBOZREVATEL составил список вещей, которые нельзя класть в сушилку. Это может либо разрушить эти вещи, либо вывести из строя полезный и совсем недешевый прибор. А в худшем случае – даже стать причиной пожара.

Любые вещи из пластика и резины

Предметы из этих материалов, такие как коврики для ванной с резиновой подкладкой, шторки для душа, дождевики или обувь могут плавиться под воздействием высокой температуры в сушилке. Из-за этого забивается вентиляционное отверстие устройства и может начаться пожар. Поэтому всегда внимательно изучайте этикетки на предмет того, можно ли сушить вещь после стирки таким образом.

Одежда после химчистки

Вещества, используемые для сухой чистки, под действием высокой температуры могут начать выделять токсичные пары. Это совсем не полезно для людей и домашних животных и может повредить сушилку. Так же в машине не место вещам, которые были обработаны смягчителями тканей, пятновыводителями или другими химическими веществами.

Мягкие игрушки, пуховики, спальные мешки

Вещи с поролоновым или другим синтетическим наполнителем, например мягкие игрушки, спальные мешки, пуховики или подушки нельзя класть в сушилку. Так же, как и вещи набитые натуральным пухом или перьями. Их наполнитель может расплавиться или загореться и повредить машину. Подобные предметы нужно сушить на воздухе и периодически встряхивать, чтобы наполнитель распределился равномерно.

Загрязненные жиром вещи

Текстиль, загрязненный маслом или жиром, может привести к повреждению нагревательного элемента сушилки и привести к возгоранию прибора. Это могут быть тряпки, которые вы используете для уборки на кухне или гараже. Эти предметы нужно стирать отдельно со специальными обезжиривателями и сушить на воздухе.

Одежда из некоторых натуральных волокон

Нежные ткани, сделанные из шерсти, шелка или кашемира, во время сушки в машине могут дать усадку и повредиться. Их нужно сушить на воздухе, разложенными в горизонтальном положении. И только когда они хорошо стекут, переносить их на веревку или на сушильную подставку. Чтобы ускорить процесс, возле вещей можно поставить осушитель воздуха.

Любые предметы с металлическими деталями

Такие предметы, как бюстгальтеры на косточках, одежда или декор с металлическими пуговицами или молниями, а также предметы с металлическими кнопками или заклепками, попав в сушилку, могут спровоцировать пожар. Класть их в машину можно только предварительно сняв все металлические элементы, если это возможно.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно стирать вручную вещи, если нет стиральной машины.

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