Какая ошибка 'убивает' урожай лука: чаще допускает старшее поколение

Базовые правила по уходу за растениями не меняются веками – им требуется достаточное количество солнца и воды. Но даже в этом уходе огородники нередко допускают ошибки. Как утверждают эксперты, особенно распространены подобные ошибки в выращивании лука.

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Как выяснил OBOZREVATEL, чаще всего их допускают именно опытные дачники. Они часто неправильно поливают лук.

При регулировке полива очень важно учитывать стадию развития растения. Именно от нее зависит потребность лука в воде.

Так сразу после посадки овощу нужно много воды. Но заливать до застоя жидкости его не стоит, это может плохо повлиять на корневую систему лука. Вплоть до ее полной гибели.

Когда растение полностью сформируется и начнет образовывать луковицы, приходит время сокращать полив. Теперь его нужно проводить не чаще раза в неделю.

С момента, когда перья лука начинают желтеть, можно уверенно говорить, что луковицы полностью сформировались, а растение перешло в стадию зрелости. С тех пор полив можно полностью прекратить. Если продолжать подливать ему воду, лук может получиться слишком водянистой и не будет хорошо сохраняться – почти сразу сгниет.

Еще одно распространенная ошибка полива лука – это неправильный выбор температуры воды. Холодная жидкость может повредить его корни, поэтому воду лучше день нагреть на солнце, чтобы она была теплой.

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