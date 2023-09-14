Неудобства или удовольствие: что ждет всех знаков зодиака до 19 сентября

Период с 14 по 19 сентября будет достаточно насыщенным. Первое осеннее новолуние откроет новую главу в жизни некоторых знаков и будет способствовать принятию долгосрочных решений.

По словам астрологов, в настоящее время важно не терять веру в себя и не слишком эмоционально реагировать на внешние ситуации. Некоторые вещи следует просто принять, мы не можем контролировать все события, а иногда несостоявшиеся планы – это лучший подарок, который может дать нам Вселенная.

Овен

На смену радости и эйфории внезапно придет разочарование. Не зацикливайтесь на негативе, скоро все наладится. Самое полезное, что вы можете сделать, – это позволить себе погрустить по этому поводу, выразить эмоции и отпустить ситуацию. Ищите комфорт и исцеление в общении с близкими.

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Телец

Вы будете на грани эмоционального выгорания. Слишком тяжело и настойчиво работая вы, кажется, забыли об отдыхе. На этой неделе вам придется столкнуться с грустью, разочарованиями и крушением надежд. И это, по словам астрологов, будет лучшим уроком. Позвольте себе прожить негатив, чтобы отпустить его как можно дальше. Уважайте свои эмоции и не совершайте резких движений. Черная полоса уййдет столь же внезапно, как и пришла.

Близнецы

Вы должны отпустить прошлое, чтобы двигаться дальше. Если вы слишком крепко держитесь за токсичные отношения, или не хотите прощаться с постоянно истощающей вас ситуацией, вы погружаете себя во все более глубокую эмоциональную яму. Это – прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем. Старайтесь противостоять своим страхам.

Рак

Наличие четких границ является ключом к здоровым отношениям. Проблема в том, что некоторые люди постоянно нарушают ваши границы и лезут к вам с советами, которых вы не просили. Звезды рекомендуют быть адаптивным и открытым к переменам. По мере того как мы развиваемся, меняются и наши границы. По пути к необходимой трансформации выбирайте свободу, а не постоянные ограничения.

Лев

Вы сможете достичь душевного покоя, если вы будете слушать интуицию и проявите любовь и заботу к ближним. Однако на этой неделе вы можете оказаться в ситуациях, которые, на первый взгляд, кажутся очень приятными, но почему-то вызывают у вас ощущение неудобства. У вас доброе сердце, и вы заслуживаете любви и радости. Но некоторые могут использовать вашу доброту в не слишком добросовестных целях.

Дева

Новолуние состоится на этой неделе в вашем знаке, даря вам отличную возможность найти правильный путь. Вероятно, вам захочется что-нибудь изменить в своей жизни. Не бойтесь выйти из зоны комфорта. Творите, учитесь, развивайтесь и двигайтесь вперед – пришло ваше звездное время.

Весы

В личной жизни наступит весьма нестабильный период. Старайтесь понять точку зрения партнера, если вы не хотите, чтобы маленькая ссора переросла в глобальный конфликт. Легко сразу переходить к обвинениям и поиску виновных, однако лучше попытаться сотрудничать с любимым человеком для достижения гармонии.

Скорпион

На этой неделе целесообразно замедлиться, отдохнуть и провести время наедине с собой. Вам необходимо принять важные решения, и сейчас вам не нужны советы или наставления. Прислушайтесь к своей интуиции и выберите, чего хочет ваше сердце.

Стрелец

Лучший способ с новыми силами приступить к работе – сделать небольшую паузу. Замедлите темп, соберитесь с энергией и уделите время своему здоровью. Вы находитесь на грани эмоционального перенапряжения. Вы нуждаетесь в общении и поддержке, но не недооценивайте значение тишины и душевной гармонии.

Козерог

Вы слишком сосредоточены на вчерашнем дне. Пора двигаться дальше, а не постоянно прокручивать в голове события или диалоги из прошлого. Осознайте, что лучшее время – здесь и сейчас. Будущее неопределенно, а прошлое уже не имеет никакого значения – эта простая истина может помочь вам видеть прекрасное в моменте и жить настоящим.

Водолей

Лучший способ взять под контроль свою жизнь – это ослабить хватку. Таков вот парадокс. Вам важно найти баланс между желанием взять все под личный контроль и умением просто воспринимать жизнь такой, как она есть.

Рыбы

Сделайте все возможное, чтобы выражать сочувствие и заботу о других, сохраняя свою автономию. Чрезмерная эмпатия может привести к эмоциональному выгоранию и даже проблемам со здоровьем. Не забывайте заботиться о себе. На этой неделе не следует брать на себя лишние обязанности на работе и личной жизни.

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