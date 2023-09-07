Четыре знака разорвут отношения в сентябре: кого ждет переломный момент

Сентябрь – месяц перемен и обновлений. Это довольно эмоциональный период, приносящий много вызовов, затруднений и переживаний. Однако начало осени – это еще и время надежд и новых перспектив. Главное – не терять уверенности и смело двигаться вперед к воплощению мечты.

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Астрологи предсказывают, что сентябрь станет судьбоносным для четырех знаков зодиака. Вероятно, придется попрощаться с прошлым и отказаться от токсичных отношений ради счастливого будущего. Хотя разрыв никогда не бывает легким, а период исцеления иногда затягивается, важно правильно расставить приоритеты и выбирать свободу, а не постоянные страдания.

Близнецы

Небесные транзиты придадут вам необходимую силу, чтобы решиться на важное решение. Вы долго сомневались, прощали, терпели, давали партнеру много шансов – однако ничего не менялось. Вы почувствуете готовность разорвать отношения, которые длительное время вас истощали – и морально, и материально.

Вы не будете знать, как партнер отреагирует на эту новость и чего ждать дальше, но вы точно будете уверены, что точка невозврата пройдена. На смену тревоге и волнениям придет свобода и легкость. Вы будете исполнены надежд и почувствуете готовность начать все с чистого листа.

Конечно, будет тяжело. Конечно, вы будете скучать и прокручивать в голове счастливые моменты. Нужно просто подождать – процесс исцеления будет недолгим. В вашу жизнь точно придет человек, который подарит вам настоящее счастье, спокойствие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Дева

Молодая Луна в вашем знаке станет отправной точкой к переменам. Вы больше не захотите постоянно оглядываться назад. Вы с партнером прошли вместе долгий путь, но отношения были настолько сложными, что в одно мгновение вы почувствуете, будто у вас больше нет ничего общего.

Вы найдете для себя новые ценности и приоритеты, вам захочется открывать мир, радоваться простым моментам, видеть красоту вместо того, чтобы постоянно находиться в депрессии после частых ссор. Венера в квадрате с Юпитером даст понять, что вы можете улучшить свою жизнь, и теперь вы будете полностью готовы инициировать и принимать изменения.

Стрелец

Вы давно чувствовали, что отношения буквально зашли в тупик. Вы терпеливо и настойчиво пытались все исправить – но все бесполезно. Ничего не работало. Вам надоело тащить все на своих плечах и обманывать себя и окружающих иллюзией, будто в вашей личной жизни все прекрасно.

Может быть, вы устали. Возможно, разлюбили партнера. Звезды советуют отбросить все обиды и отважиться на откровенный разговор. Правда бывает болезненной, но она нужна вам для того, чтобы двигаться дальше.

Водолей

Придется узнать горькую, но необходимую правду. Ваши отношения "отжили" свое. Инициатором разрыва будете вы или ваш партнер – однако болезненного разговора не миновать.

Как бы то ни было, вам необходимо двигаться дальше. Прежде всего научитесь наслаждаться свободой. Не отчаивайтесь и не считайте себя одинокими. Рядом всегда есть родные и друзья, которые вас поддержат. Сентябрь будет судьбоносным месяцем. Дальше вас ждет счастье и безумная любовь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что четыре знака в сентябре будут невероятно счастливы.

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