Неприхотливые цветы, выдерживающие холод: что можно посадить во дворе осенью

Цветение сада осенью – это то, что может подарить хорошее настроение во времена, когда дни становятся все короче, а погода холоднее. Цветы напоминают о лете и любуют глаз. Но какие виды выбрать, чтобы они цвели как можно дольше даже когда температура становится действительно низкой, а солнечного света не хватает?

Oboz.UA поинтересовался советами опытных садоводов. И рассказывает, чем можно украсить осенний сад так, чтобы получить цветущую клумбу вплоть до самых морозов.

Очиток

В некоторых языках этот цветок называют "ледяным растением", настолько он привычен к холоду. Очиток устойчив к засухе, нуждается в минимальном поливе и вряд ли пострадает от болезней или заражения насекомыми. Цветет он с августа по октябрь и растет даже при небольшом морозе.

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Зимние анютины глазки

Существуют выносливые к холоду сорта этих популярных цветов, которые могут цвести даже в зимние месяцы, если погода выдалась мягкая и теплая. Впрочем, под снегом они все же цветы не выпускают. Для таких анютиных глазок нужны клумбы с хорошим дренажом, что позволит избежать застоя воды. Они хорошо чувствуют себя в контейнерах, горшках и подвесных корзинах.

Вереск

Это один из лучших вариантов для украшения осеннего сада. Вереск цветет с конца лета до осени и имеет множество сортов разного цвета. К тому же он прост в уходе и неприхотлив к условиям, в которых растет. Это делает его безупречным выбором для любителей задержать лето хотя бы на своей клумбе.

Кошачья мята

Кошачья мята не только сделает осеннюю клумбу яркой, но и порадует приятным ароматом. Благодаря красивым сиреневым цветам, которые могут "цвести месяцами", это выносливая альтернатива лаванде, предпочитающей тепло.

Чемерник

Другое название этого цветка – зимняя роза. Как минимум, вечнозеленое растение придаст зелени осеннему и зимнему саду. Зацветать чемерник начинает с первым теплом и может проснуться даже зимой, если погода не очень холодная. При этом он хорошо чувствует себя в затененных местах. Но растение нуждается в мульчировании на зиму.

Ранее Oboz.UA рассказывал, как правильно ухаживать осенью за розами, чтобы они хорошо зацвели в следующем сезоне.

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