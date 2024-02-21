Неприхотливые и красочные: какие цветы выбрать для весенних клумб

Весной после затяжной серости так хочется богатства красок и форм цветов. И чтобы при этом не прилагать больших усилий к их высадке и уходу.

Идеальным выбором в таком случае могут стать ирисы, также известные как петушки. Свое название растение получило от греческого слова Iris, то есть радуга – еще дикие цветы поражали богатством расцветки. А когда за дело взялись селекционеры, появилось около 300 видов растения на любой вкус. OBOZ.UA рассказывает, как выбрать и посадить ирисы, чтобы радоваться цветам и весной, и летом.

Какими бывают ирисы

Растения семейства ирисовые легко скрещиваются между собой, что дает огромное пространство для создания новых видов. И речь не только о расцветке цветов, которые могут быть от снежно-белых до почти черных фиолетовых, но и об их форме.

Есть виды с гладкими лепестками и с кудрявыми. Бородатые ирисы у основания нижних лепестков имеют полоску густых ворсинок, образующих декоративную "бороду". Те, которые не имеют этой бороды, называются безбородыми.

Есть также немало карликовых видов – они хорошо чувствуют себя в холодном климате. Ранние виды называют сетчатыми. В зависимости от сорта ирисы могут быть как приземистыми, так и очень высокими – до 70 см высотой.

Как сажать и ухаживать за ирисами

Высаживать ирисы в открытую почву можно с ранней весны и до осени. Но следует иметь в виду, что безбородые виды плохо переносят пересушивание корней, поэтому нуждаются ко всему в мульчировании.

Весной эти цветы высаживают, когда прекращаются ночные заморозки – луковицы (или у некоторых видов клубни) приживаются в хорошо прогретом грунте. В более теплых регионах сезон высадки ирисов начинается в конце марта, в более холодных лучше дождаться апреля.

Землю на клумбе, выделенную под ирисы, нужно предварительно разрыхлить. Также важно обеспечить растениям защиту от ветра, которая весной может быть слишком холодной.

Осенью цветы высаживают до момента, когда температура не опустится ниже 10 градусов. Лучше делать это даже раньше – растение должно успеть прижиться.

В период закладки бутонов важно регулярно поливать ирисы. Они нуждаются в постоянном увлажнении в это время. Далее можно ориентироваться на пересыхание почвы.

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