Необычный способ отчистить чайник от накипи: уксус не понадобится

Причиной появления накипи в чайнике является жесткая водопроводная вода. В ее составе содержится кальций, магний и примеси других солей, которые и провоцируют отложения.

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Нагреваясь, соли превращаются в нерастворимый осадок, который в народе и называют накипью. Сначала он имеет легкую пористую структура, поэтому удалить его можно без особого труда. Если пренебрегать очищением чайника, осадок становится очень жестким. Чем почистить чайник от накипи – читайте в материале OBOZREVATEL.

Есть очень простой и популярный лайфхак, заключающийся в использовании обычной газировки. Лучше наливать ее в чайник, предварительно подержав некоторое время открытой, чтобы "пузыри" немного вышли. Затем рекомендуют залить воду в чайник, прокипятить и прополоскать.

Это деликатный метод очищения, который подойдет в случае, если вы не рискуете использовать уксус или популярные абразивные средства. Кроме того, газировка существенно сэкономит время – чайник не придется долго отмывать от неприятного запаха уксуса или остатков кислот.

Также есть довольно действенный лайфхак с раствором соды. В чайник наливаем 1,5 л воды и добавляем 4 столовые ложки соды. Тщательно размешиваем и оставляем на час. У этого лайфхака есть один нюанс – чайник может не очень приятно пахнуть. Чтобы запах исчез, нужно 2-3 раза прокипятить воду.

Можно использовать и лимонную кислоту или сок одного лимона. Кислота в его составе хорошо растворит известковый налет и продезинфицирует чайник. Детальнее о способе читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что потемневший чайник – это не только эстетический недостаток. При отсутствии регулярного и правильного мытья в нем могут скапливаться болезнетворные бактерии и микробы. Носик заварочного чайника обычно промывают водой, ведь ни одна тряпка или губка в него не влезет. Однако лучше попробовать действенный совет, который поможет мгновенно очистить загрязнение.

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