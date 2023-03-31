Как почистить грязный носик чайника: гениальный трюк

Часто, убирая на кухне и моя посуду, мы не обращаем внимания на мельчайшие детали. К примеру, грязь и крошки накапливаются в ножевых блоках, на фасадах шкафов или в местах между приборами.

Видео дня

Регулярно очищать следует заварочный чайник. Он очень быстро темнеет изнутри из-за воздействия заварки. О простом и эффективном лайфхаке, который поможет почистить грязный носик чайника, читайте в материале OBOZREVATEL.

Потемневший чайник – не только эстетическая проблема. При отсутствии необходимой мойки в нем могут накапливаться болезнетворные бактерии и микробы.

Труднее всего очистить носик чайника. Обычно его просто промывают водой, ведь ни одна тряпка или губка в него не влезет.

Но есть выход. На помощь придут обычные ушные палочки. Они с легкостью входят в узкий носик, так что можно почистить даже труднодоступные места.

Эксперты по уборке рекомендуют воспользоваться содовым раствором. Он быстро и эффективно очистит устаревший налет.

Необходимые ингредиенты:

1 стакан теплой воды

1 чайная кровать сода

ватные палочки

В стакан теплой воды добавляем и чайную ложку соды. Тщательно размешиваем. После этого погружаем ватный конец палочки в раствор и промываем им чайник. Для большей эффективности чайник советуют наклонять в разные стороны, чтобы добраться до самых далеких внутренних стенок. После этого обязательно промойте чайник под струей теплой проточной воды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о действенном английском способе, который поможет очистить сковородки от нагара.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.