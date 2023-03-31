Как почистить грязный носик чайника: гениальный трюк
Часто, убирая на кухне и моя посуду, мы не обращаем внимания на мельчайшие детали. К примеру, грязь и крошки накапливаются в ножевых блоках, на фасадах шкафов или в местах между приборами.
Регулярно очищать следует заварочный чайник. Он очень быстро темнеет изнутри из-за воздействия заварки. О простом и эффективном лайфхаке, который поможет почистить грязный носик чайника, читайте в материале OBOZREVATEL.
Потемневший чайник – не только эстетическая проблема. При отсутствии необходимой мойки в нем могут накапливаться болезнетворные бактерии и микробы.
Труднее всего очистить носик чайника. Обычно его просто промывают водой, ведь ни одна тряпка или губка в него не влезет.
Но есть выход. На помощь придут обычные ушные палочки. Они с легкостью входят в узкий носик, так что можно почистить даже труднодоступные места.
Эксперты по уборке рекомендуют воспользоваться содовым раствором. Он быстро и эффективно очистит устаревший налет.
Необходимые ингредиенты:
- 1 стакан теплой воды
- 1 чайная кровать сода
- ватные палочки
В стакан теплой воды добавляем и чайную ложку соды. Тщательно размешиваем. После этого погружаем ватный конец палочки в раствор и промываем им чайник. Для большей эффективности чайник советуют наклонять в разные стороны, чтобы добраться до самых далеких внутренних стенок. После этого обязательно промойте чайник под струей теплой проточной воды.
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