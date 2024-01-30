Немедленно их выбросьте или подарите: какие вещи напрасно занимают место на кухне

При традиционных планировках многоэтажек кухням в большинстве своем не выделяли много квадратных метров. Накопление вещей и недостаточная циркуляция воздуха приводят к появлению неприятных запахов и плесени.

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Эксперты советуют регулярно очищать кухню от хлама и громоздких вещей. Правильная организация пространства создаст ощущение уюта в доме. Как избавиться от беспорядка на кухне и что можно выбросить, рассказало издание Apartment Therapy.

Нюансы сервировки

Праздничная посуда обычно используется несколько раз в год и на праздники. Остальное время тарелки, подносы, графины, громоздкие салатницы просто занимают место в шкафах над бытовой техникой или лежат, придвинутые к задней части нижних шухляд. Часто эта посуда досталась в наследство от прошлого поколения, так что давно пора пересмотреть, какие хрустальные салатницы или чайные сервизы можно выбросить, или сложить в ящик и переставить, например, в кладовую.

Ингредиенты для выпечки

Если вы не профессиональный пекарь, есть высокие шансы того, что где-то на кухне хранится просроченная мука или сахар. Пересмотрите все ингредиенты для выпечки, проверяя срок годности. Эксперты советуют воздержаться от желания покупать эти продукты оптом, если есть риск того, что они испортятся, прежде чем вы снова соберетесь что-нибудь печь.

Гаджеты, которыми вы не пользуетесь

Если на вашей кухне есть по крайней мере один кухонный гаджет, длительное время просто стоящий на столешнице и собирающий пыль (или занимающий весь ящик), лучше перенести его в другое место. Если вы не воспользовались им в течение последних шести-двенадцати месяцев, навряд ли начнете воспользоваться и позже.

Пластиковая и бумажная посуда

Выньте бумажные тарелки, пластиковую посуду и салфетки из ящиков и выбросьте все, что нельзя использовать. Кажется, эти вещи когда-нибудь и пригодятся, но на самом деле они лишь напрасно занимают свободное место.

Чашки

Нет, ваши любимые чашки выбрасывать не следует. Однако часто их скапливается слишком много. Храните только те, которыми вы будете активно пользоваться или которые имеют для вас значение.

Контейнеры для хранения пищевых продуктов

Почти на каждой кухне есть ящик с контейнерами для хранения продуктов. Это, конечно, полезные вещи, однако пора их перебрать. Контейнеры, обладающие стойким неприятным запахом, трудно отчистить. Лучше от них избавиться, и при этом выбросить треснувшие или деформировавшиеся детали.

Ткани (полотенца для посуды, перчатки для духовки и держатели для кастрюль)

Полотенца, перчатки и держатели следует регулярно менять. На них – особенно на полотенцах – накапливается грязь, жир и остатки пищи. Давно следует выбросить потрепанные кухонные полотенца или держатели, усеянные прогоревшими дырками.

Кулинарные книги

Если вы искренне любите и часто используете свою коллекцию кулинарных книг, которая, возможно, досталась по наследству от мамы или бабушки – выбрасывать их, конечно, не нужно. Однако если они годами лежат без дела и просто загромождают пространство – следует перейти к цифровым рецептам. Книги, которые вам дороги как память, лучше сложить в ящики и перенести в другую комнату, где больше свободного места.

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