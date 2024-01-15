Как отмыть кухонную плитку до блеска: вирусный способ

На кухонной плитке часто появляется грязь и жирный налет, а высокая влажность и отсутствие регулярной уборки может даже привести к появлению плесени. Чистый дом имеет не только эстетическую составляющую, но и способствует профилактике определенных заболеваний: от аллергических реакций и дерматитов до болезней дыхательных путей.

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Простая, но эффективная техника поможет очистить плитку к блеска без чрезмерных усилий. Как отмыть плитку на кухне и в ванной, рассказало издание Informacion.

Почему важно регулярно мыть плитку

Социальные сети стали идеальной платформой для обмена советами по уборке и домашними лайфхаками. Канадская специалист по уборке Йоланда поделилась гениальным способом очистки плитки с помощью швабры, салфетки из микрофибры и спирта. Этот метод не только прост в применении, но также позволяет легко добраться до каждого загрязненного уголка. Спирт очищает, придает блеск и быстро сохнет, что значительно упрощает процесс уборки.

Очистка плитки для кухни и ванной комнаты жизненно важна не только из соображений гигиены, но и для поддержания здоровой среды в доме. Эти участки склонны к накоплению жира, влаги и грязи.

Как очистить плитку на кухне и в ванной

Шаг 1. Вам понадобится швабра и большой кусок ткани из микрофибры. Оберните ткань вокруг швабры.

Шаг 2. Используя пульверизатор, сбрызните ткань спиртом. Можно предварительно разбавить спирт водой.

Шаг 3. Протрите плитку. Эта техника гарантирует глубокую очистку и исключительный блеск без использования агрессивных химикатов или сложных техник.

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