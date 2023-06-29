Небольшое похолодание, дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 29 июня, будет прохладной. Украинцев ждут дожди с грозами.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В целом по стране будет облачно с прояснениями (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 18-23°", – говорится в сообщении.

В Карпатах будет еще прохладнее. Температура ночью 4-9°, а днем – 11-16°.

В Киевской области, по данным синоптиков, 29 июня будет облачно с прояснениями и также пройдут кратковременные дожди.

Кроме того, местами по области грозы.

"Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 18-23°. В Киеве ночью 13-15°, днем 19-21°", – сообщили в "Укргидрометцентре".

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в Украину вошел циклон Lambert, принеся в некоторые регионы осадки с грозами. По данным метеорологов, до конца июня в областях ожидаются летние дожди и прохлада.

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