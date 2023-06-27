Летние дожди и прохлада: синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю июня. Видео

В ближайшее время на территории Украины не прекратятся дожди. Температура воздуха существенно не изменится – будет преобладать прохлада.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в Facebook. В некоторых регионах ожидаются сильные ливни и грозы.

Синоптики сообщили, что завтра, 27 июня, в восточных, северо-восточных и западных областях прогнозируются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории – без осадков.

Температура ночью будет сохраняться в диапазоне +11...+16 градусов, а днем – +20...+25 в основной части регионов. В южной части Украины будет ощутимо теплее – ночью +15...+20, днем +24..+29.

В следующие дни, 28–30 июня, тенденция к дождливой погоде будет сохраняться. Температура существенно не изменится.

Стоит отметить, что в Украине в начале этой недели погода будет преимущественно облачной – во многих регионах будет дождь. В то же время, температура воздуха по всей территории страны удержится на уровне +25°С.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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