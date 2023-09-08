Не жечь: что делать с опавшей листвой осенью
Жжение листвы не только загрязняет окружающую среду и разрушает почвенный покров, но даже может перерасти в пожар. Поэтому не следует использовать такой способ очищения своего двора или сада.
Опавшие листья – это природное удобрение, которое улучшит состояние ваших растений и наполнит землю питательными веществами. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.
Компост
Перегнившие листья – это один из лучших вариантов подкормить почву. Но нужно приложить усилия, чтобы превратить его в настоящее удобрение. Для этого выстелите дно ящика толстыми ветками и насыпьте на них землю. Далее измельчите листья, поместите их в ящик и снова засыпьте почвой. Время от времени поливайте водой, чтобы листья быстрее перегнили и образовался компост.
Утепление цветов
Розы, гортензии и хризантемы нуждаются в дополнительном утеплении перед началом заморозков. Опавшие листья лучше всего подойдут для этого. Покройте почву возле саженцев сухими листьями. Это поможет им пережить холодное время года, а позже станет хорошим удобрением.
Домики для ежей
Ежам тоже нужны домики, чтобы пережить похолодание. Поэтому, убирая сад, оставьте небольшую часть листьев под забором или в других незаметных местах и животные будут благодарны за возможность перезимовать.
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