Не жечь: что делать с опавшей листвой осенью

Жжение листвы не только загрязняет окружающую среду и разрушает почвенный покров, но даже может перерасти в пожар. Поэтому не следует использовать такой способ очищения своего двора или сада.

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Опавшие листья – это природное удобрение, которое улучшит состояние ваших растений и наполнит землю питательными веществами. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Компост

Перегнившие листья – это один из лучших вариантов подкормить почву. Но нужно приложить усилия, чтобы превратить его в настоящее удобрение. Для этого выстелите дно ящика толстыми ветками и насыпьте на них землю. Далее измельчите листья, поместите их в ящик и снова засыпьте почвой. Время от времени поливайте водой, чтобы листья быстрее перегнили и образовался компост.

Утепление цветов

Розы, гортензии и хризантемы нуждаются в дополнительном утеплении перед началом заморозков. Опавшие листья лучше всего подойдут для этого. Покройте почву возле саженцев сухими листьями. Это поможет им пережить холодное время года, а позже станет хорошим удобрением.

Домики для ежей

Ежам тоже нужны домики, чтобы пережить похолодание. Поэтому, убирая сад, оставьте небольшую часть листьев под забором или в других незаметных местах и животные будут благодарны за возможность перезимовать.

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